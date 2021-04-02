Ученые назвали микроэлемент, который значительно продлевает жизнь 1 2.04.2021, 22:16

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Фото: immunogenx

Специалисты провели несколько экспериментов.

Американские ученые во главе с Джеем Джонсоном провели исследование на грызунах и установили, что селен защищает от ожирения и значительно продлевает жизнь. Предполагается, что такой эффект добавка будет оказывать и на организм человека, пишет lenta.ua.

В рамках исследования ученые хотели понять, можно ли это сделать, не прибегая к кардинальным переменам в рационе. Они также использовали знание об аминокислоте метионина, ограничение которой способствует увеличению продолжительности жизни.

Мышей разделили на три группы со своим меню: первая получила обычный уровень метионина, вторая – его ограниченное количество, а третья – нормальный уровень с добавлением в рацион селена. Согласно выводам, добавка полностью защитила подопытных от резкого увеличения веса и накопления жира. Такой результат зафиксирован и в случае со второй группой грызунов.

Для оценки влияния на длительность жизни, в эксперименте ученые использовали дрожжи. Оказалось, выращенные в среде с добавлением селена они на 62% ее увеличили. Вероятно, что такой же эффект добавка оказывает и на человека, но для этого нужны дополнительные исследования.

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