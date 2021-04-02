Украина ввела санкции против кремлевской организации Россотрудничество 2.04.2021, 22:26

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Санкции ввели в рамках ограничений «топ-10 контрабандистов».

Сегодня, 2 апреля, на внеочередном заседании Совета национальной безопасности и обороны было принято решение о введении санкций против кремлевской организации Россотрудничество. Об этом сообщил liga.net собеседник в СНБО.

Санкции против Россотрудничества ввели в рамках ограничений "топ-10 контрабандистов", о которых рассказал после заседания президент Украины Владимир Зеленский.

Как стало известно, сегодня санкции ввели против 11 российских компаний, а также против 68 фирм, связанных с 10-ми попавшими в санкционный список людьми.

Россотрудничество – федеральный орган исполнительной власти России для оказания госуслуг и управления госимуществом в сфере обеспечения и развития международных отношений РФ с иностранными государствами. В Украине действует филиал Россотрудничества – Российский центр науки и культуры в Киеве, пропагандисты которого в прошлом месяце назвали Тараса Шевченко "русско-украинским" поэтом. МИД и СНБО Украины тогда обещали ответить Россотрудничеству.

29 марта в СНБО заявили, что рассмотрят вопрос о прекращении деятельности Российского центра науки и культуры в Киеве, если поступит соответствующее представление от президента или другого субъекта законодательной инициативы.

2 апреля СНБО ввел персональные санкции за контрабанду.

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