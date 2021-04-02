Как выглядит кислородная станция Витебского областного диагностического центра 2 2.04.2021, 22:42

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Впечатляющий видеофакт.

В конце марта обрушилась кислородная станция Витебского областного диагностического центра. Сегодня 2 апреля, а кислородная станция всё ещё выглядит как после бомбёжки, пишет телеграм-канал «Баста!».

Главврач онкодиспансера Анжела Томчина заявила, что во всём виноваты вибрации, и всё быстро починят. Сказала она это 26 марта, а стена так и лежит горкой. Может и не чинится станция тоже из-за вибраций?

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