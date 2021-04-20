Глава ВОЗ рассказал, когда мир возьмет под контроль пандемию коронавируса 20.04.2021, 7:59

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Для этого нужно соблюдать одно условие.

Ситуация с пандемией коронавируса в мире может стабилизироваться в ближайшие несколько месяцев при условии справедливого распределения необходимых ресурсов.

Об этом 19 апреля заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, пишет Reuters. По его словам, мир скоро возьмет COVID-19 под контроль.

"У нас есть инструменты, чтобы взять под контроль эту пандемию в течение нескольких месяцев, если мы будем применять их последовательно и справедливо", – отметил Гебрейесус.

Однако он также выразил обеспокоенность по поводу "тревожной скорости", с которой COVID-19 распространяется среди людей в возрасте от 25 до 59 лет во всем мире, возможно, из-за гораздо более заразных штаммов.

Отмечается, что чтобы достичь отметки в миллион смертей от COVID-19, понадобилось девять месяцев, четыре месяца, чтобы достичь двух миллионов, и три месяца, чтобы достичь трех миллионов.

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