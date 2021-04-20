Объем депозитов населения в Беларуси упал до минимума за 8,5 лет 20.04.2021, 8:20

фото: tut.by

Что происходит с финансами в стране?

Депозиты физических лиц – важная часть банковских ресурсов Беларуси: их доля в пассивах белорусских банков составляет сейчас 26% – четверть, пишет «Инфобанк».

Но год назад их было 33% – треть всех пассивов: за кризисный 2020 год объем депозитов населения (всех видов и во всех валютах) сократился довольно заметно. Так, с марта 2020-го по март 2021-го падение составило:

в BYN-рублевом эквиваленте – на 4,628 млрд BYN, или на 17,1%

в $-долларовом эквиваленте – на $1,914 млрд, или на 18,3%.

И это при том, что в конце прошлого года начался прирост остатков средств населения на депозитах – благодаря финансово- курсовой стабилизации, на что пошли валютные резервы и новые кредиты.

Однако в марте 2021-го даже этот медленный восстановительный прирост вновь сменился падением. В марте относительно февраля депозиты физлиц всех видов и во всех валютах сократились:

в BYN-рублевом эквиваленте – на 612 млн BYN, или на 2,66%

в $-долларовом эквиваленте – на $292 млн, или на 3,30%.

Причем в национальном секторе мартовское падение оказалось намного более существенным, чем в иностранном:

на всех депозитах физических лиц в белорусских рублях – на 6,09%

на всех депозитах физических лиц в иностранной валюте – на 1,54%.

А если «копнуть глубже» – рассмотреть динамику еще и по видам депозитов, то, оказывается, падение в BYN-секторе – из-за сильного сокращения объема переводных депозитов физлиц – на BYN-рублевых карт-счетах населения. А в иностранном секторе – из-за снижения суммы срочных валютных вкладов.

В то время как срочных BYN-вкладов и переводных валютных депозитов стало больше. Хотя по первым – больше благодаря капитализации начисленных процентов, а по вторым прирост совсем незначительный.

Сокращение остатков на BYN-рублевых карточках физлиц за март оказалось настолько значительным, что теперь их в конце марта стало даже меньше, чем в конце прошлого года, хотя в первые два месяца этого года сумма их, было, сильно выросла.

За первые три месяца года изменения сумм депозитов физлиц (конец марта 2021-го к концу декабря 2020-го) такие:

переводных в национальной валюте – падение на 6,0% (-171 млн BYN)

срочных в национальной валюте – прирост на 3,2% (+146 млн BYN)

переводных в иностранной валюте – прирост на 7,2% (+87 $млн)

срочных в иностранной валюте – падение на 4,3% (-201 $млн).

Но самое интересное, что по другой методике учета – по средней за месяц сумме – в сегменте переводных BYN-депозитов физлиц в марте, наоборот, зафиксирован прирост. Благодаря которому объем здесь за три месяца (март к декабрю) вырос больше, чем в других сегментах.

Так, по среднемесячной сумме объем депозитов населения за январь-март изменился таким образом:

переводных в национальной валюте – увеличился на 13,2% (+383 млн BYN)

срочных в национальной валюте – увеличился на 2,8% (+127 млн BYN)

переводных в иностранной валюте – увеличился на 9,7% (+116 $млн)

срочных в иностранной валюте – уменьшился на 3,4% (-160 $млн).

Из-за чего и суммарно, по всем – всех видов и во всех валютах – депозитам, вышла такая «нестыковка» по разным методам статистического учета.

По состоянию на конец месяца объем всех депозитов населения за январь-март (конец марта к концу декабря):

в BYN-рублевом эквиваленте – падение на 0,26%

в $-долларовом эквиваленте – падение на 1,97%.

В то время как по среднемесячным значениям (март к декабрю):

в BYN-рублевом эквиваленте – прирост на 3,00%

в $-долларовом эквиваленте – прирост на 1,12%.

Среднемесячная сумма остатков средств населения на BYN-карт-счетах – переводных BYN-рублевых депозитов физических лиц – в марте оказалась намного больше суммы по состоянию на конец месяца: 3,281 млрд BYN против 2,674 млрд BYN.

Разница – очень существенная. И говорит она только о том, что в конце марта произошло обвальное сокращение остатков на таких депозитах: общая сумма денег на BYN-карточках резко снизилась именно во второй половине месяца, ближе к концу.

Это коррелирует с двумя вещами:

сильным ростом курса доллара в конце марта – начале апреля (доллар обновил исторический максимум)

частыми сообщениями в интернете о проблемах с наличкой в банкоматах.

То есть, в конец марта – начале апреля резко вырос спрос населения на иностранную валюту. На покупку долларов и евро и пошли эти суммы с BYN-карточек, ведь именно здесь самый оперативный доступ к своим деньгам.

В этой связи вполне логичным выглядит «упреждающий удар Нацбанка» в виде неожиданного и очень сильного укрепления BYN-рубля, особенно заметного по удешевлению валютной корзины, которое нарушило последовательную многомесячную ее динамику: вместо удорожания «волнами», что шло уже год, корзина вдруг изменила направление движения своей цены.

А 19 апреля – вышла на нижнюю границу виртуального коридора движения, подешевев до уровня 2-месячной давности. И пришлось даже сильно ослабить российский рубль в Беларуси, что не выгодно экспортерам.

Видимо, по мнению денежных властей, это – укрепление BYN-рубля – прекратит, или хотя бы замедлит спрос на доллары и евро, что продолжается вот уже 16 месяцев беспрерывно, а в конце марта, как мы поняли, резко усилился.

И еще, по идее, должно повысить интерес к срочным BYN-рублевым вкладам, которые при укреплении BYN-рубля к доллару оказываются сверхприбыльными в долларах. Долларовые же вкладчики непосредственно в долларах не пострадают никак.

Что позволит увеличить объем депозитов физических лиц, который даже номинально в BYN-эквиваленте уже не растет, упав сейчас до уровня середины 2019 года (сумма всех депозитов населения в конце марта 2021-го – 22,40 млрд BYN).

В долларовом же эквиваленте сегодняшняя, на конец марта, сумма – $8,539 млрд – наименьшая с октября 2012 года: объем депозитов физлиц всех видов и во всех валютах упал в долларах до минимума за 8,5 лет.

Укрепление BYN-рубля к доллару, кроме указанных целей, преследует еще одну заявленную денежными властями цель – ограничение роста инфляции, которая в последнее время заметно ускорилась. Ведь рост курса доллара – это удорожание импорта, в том числе топлива.

Однако где власти возьмут столько долларов, чтобы долгое время сохранять высокий курс BYN-рубля в условиях отсутствия внешнего заимствования, небольших валютных резервов и необходимости обслуживать валютные долги - они не уточняют.

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