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США перебросили в Польшу боевую авиацию

  • 20.04.2021, 8:35
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США перебросили в Польшу боевую авиацию

Официально – в рамках отработки экстренных ситуаций.

Европейское командование армии США перевело в Польшу несколько десятков истребителей F-15 и F-16. Официальная причина редислокации военных самолетов к восточным границам НАТО – отработка ситуации, где может понадобиться экстренная переброска боевой авиации.

Об этом сообщил глава Минобороны Польши Мариуш Блащак в Twitter.

"US EUCOM отрабатывает быструю переброску ВВС в Европе с использованием, в частности, польских аэродромов. Тренируясь вместе, мы укрепляем безопасность нашего региона", – подчеркнул Блащак.

Ранее Польша объявила трех российских дипломатов "персонами нон-грата".

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