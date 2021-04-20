США перебросили в Польшу боевую авиацию 20.04.2021, 8:35

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Официально – в рамках отработки экстренных ситуаций.

Европейское командование армии США перевело в Польшу несколько десятков истребителей F-15 и F-16. Официальная причина редислокации военных самолетов к восточным границам НАТО – отработка ситуации, где может понадобиться экстренная переброска боевой авиации.

Об этом сообщил глава Минобороны Польши Мариуш Блащак в Twitter.

Dzisiaj do 🇵🇱 przyleciało kilkadziesiąt 🇺🇸 samolotów #F15 i #F16. @US_EUCOM ćwiczy szybki przerzut sił powietrznych w Europie z wykorzystaniem m. in. polskich lotnisk. Wspólnie ćwicząc, wzmacniamy bezpieczeństwo naszego regionu #StrongerTogether pic.twitter.com/MWrIzRswhG — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) April 19, 2021

"US EUCOM отрабатывает быструю переброску ВВС в Европе с использованием, в частности, польских аэродромов. Тренируясь вместе, мы укрепляем безопасность нашего региона", – подчеркнул Блащак.

Ранее Польша объявила трех российских дипломатов "персонами нон-грата".

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