Ученые воссоздали необычные жилищные условия человека каменного века 20.04.2021, 8:55

Огромный дом был реконструирован исключительно с использованием доисторических инструментов и стратегий.

Археологи воссоздали дом каменного века с использованием костяных орудий и древних материалов.

Об этом пишет telegraph.co.uk.

Огромный дом каменного века был реконструирован исключительно с использованием доисторических инструментов и стратегий, которые наши предки признали бы 5000 лет назад.

Для стоительства использовали самодельные костяные долота и каменные топоры, клей, извлеченный из березовой древесины.

Конструкция покрыта мохнатой соломой из водного тростника, которая полностью спускается вниз от крыши.

Размер дома - 15 на 7,4 м.

Неизвестно, была ли мебель у человека каменного века, отмечают археологи.

"В различных частях мира есть доказательства того, что у них были глиняные или земные платформы, на которых можно было сесть, - отметила археолог. - В доме мы построили несколько скамеек".

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