закрыть
20 апреля 2021, вторник, 9:03
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Ученые воссоздали необычные жилищные условия человека каменного века

  • 20.04.2021, 8:55
Ученые воссоздали необычные жилищные условия человека каменного века

Огромный дом был реконструирован исключительно с использованием доисторических инструментов и стратегий.

Археологи воссоздали дом каменного века с использованием костяных орудий и древних материалов.

Об этом пишет telegraph.co.uk.

Огромный дом каменного века был реконструирован исключительно с использованием доисторических инструментов и стратегий, которые наши предки признали бы 5000 лет назад.

Для стоительства использовали самодельные костяные долота и каменные топоры, клей, извлеченный из березовой древесины.

Конструкция покрыта мохнатой соломой из водного тростника, которая полностью спускается вниз от крыши.

Размер дома - 15 на 7,4 м.

Неизвестно, была ли мебель у человека каменного века, отмечают археологи.

"В различных частях мира есть доказательства того, что у них были глиняные или земные платформы, на которых можно было сесть, - отметила археолог. - В доме мы построили несколько скамеек".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Революция. Level up
Революция. Level up Ирина Халип
Правила маскировки для уходящей вертикали
Правила маскировки для уходящей вертикали Владимир Халип
Заговор манкуртов
Заговор манкуртов Андрей Санников
Беларусы сталі прыкладам салідарнасці
Беларусы сталі прыкладам салідарнасці Сяргей Законнікаў