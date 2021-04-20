Рост цен на бензин в Беларуси уже обогнал «запланированную» инфляцию 4 20.04.2021, 9:05

3,342

Будут ли акции «Стоп бензин»?

20 апреля на белорусских АЗС в очередной раз выросли цены на автомобильное топливо. Это уже одиннадцатое подорожание с начала года.

Всего с начала года цены на автомобильное топливо выросли на 11 копеек за 1 литр, сообщает «Белсат».

Цена бензина АИ-92 сейчас составляет 1 руб. 81 коп. Она увеличилась на 6,47 %.

Бензин АИ-95 и дизельное топливо сейчас стоят 1 руб. 91 коп. Подорожали на 6,11 %.

Бензин АИ-98 вырос в цене на 5,45 %, до 2 руб. 13 коп. за 1 литр.

По прогнозным показателям на 2021 год инфляция должна составить не более 5 %. Цены на автомобильное топливо уже превысили этот показатель.

Будет ли «Стоп бензин»?

Телеграм-канал «Водители 97» призвал всех автомобилистов в знак протеста против подорожания топлива провести акцию «Стоп бензин» в новом формате.

Представители канала призывают отказаться от посещения бензостанций «Белоруснефть», «Белнефтехим» и «Минскавтозаправка» или вовсе отказаться от автомобиля, «для начала хотя бы 1 раз в неделю, и тотально бойкотировать автозаправки».

Эту инициативу поддержало объединение белорусских силовиков BYPOL. По их словам «бойкот топлива – это реальная угроза остановки НПЗ, которые являются основными финансовыми донорами режима, а также огромная помощь стачечному движению работников этих предприятий».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».