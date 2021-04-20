Куда пропал миллион? 10 Константин Скуратович, «Наше мнение»

20.04.2021, 9:13

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Когда появится достоверная статистика, мы увидим и услышим много занимательного и интересного.

СМИ сообщают, что по окончанию весеннего призыва ВС Беларуси пополнятся почти 10 тысячами солдат-срочников, которые заменят своих коллег, отслуживших установленные сроки. И что? Новость как новость, рутинная информация о работе военных комиссариатов. Осенью, например, пресс-служба военного ведомства сообщит, что под ружье встанет примерно такое же количество призывников взамен «дембелей». И по всему выходит, что сила у белорусского войска есть – две-три полнокровные, по советским меркам, мотострелковые дивизии, которые могут полностью обеспечить мирное небо и неприкосновенность границ этой страны.

Если она сохранит добрые и мирные отношения со всеми своими соседями. Этого требует даже официальная идеология, которая в государственном гимне утверждает: мы белорусы, мирные люди.

Правда, в политике и в жизни стерильных ситуаций не бывает, поскольку идеальные состояния вещей и процессов существуют только в теории. Когда Беларусь готовилась провести один из самых трогательных для жизни страны праздник бесплатного труда – субботник, – недоброжелатели готовили для нее военный переворот, но нашлись «друганы», которые эту угрозу предотвратили. При таких могущественных друзьях можно не беспокоиться по поводу происков врагов…

Но, подчеркну, идеальных состояний не бывает, а чаще всего беда приходит с самой неожиданной стороны. И даже чрезвычайными средствами, даже военными, справиться с ней непросто. Самый главный военачальник сетует: «Это будет катастрофа, если мы не будем прибавлять с населением». «Что такое 9,5 миллиона или 10 миллионов? Это ничто. На первом этапе нам надо миллионов 15, и до 20 дотягивать. Тогда мы будем как Европа по плотности населения».

Но население не подчиняется ни цивильному, ни военному начальству. Началось это после 1994 года, когда резко выросла естественная убыль населения, определяемая превышением смертности над рождаемостью. Отчасти она компенсировалась миграционным приростом, в основном за счет рожденных в Беларуси людей, стремившихся к возвращению на родину из бывших республик Советского Союза. Беларусь в те времена теряла в численности около 10 тыс. человек, что соответствовало населению среднего по размеру районного центра.

Это плохо, когда каждый год с демографической карты Беларуси приходилось, условно говоря, стирать какие-нибудь Смолевичи или Слуцк с Логойском. Государство пробовало играть в активную демографическую политику под советскими лозунгами. – «Все на защиту материнства и детства!», но численность населения только уменьшалась. Если на 1 января 1994 года насчитывалось 10.367.300 человек (по данным Белстата), то на 1 января 2021 года – 9.349.645 человек. Потери составили 1.017.655. Уже более одного миллиона человек из имевшихся 10 с лишком миллионов.

Если думать о будущем страны, то можно утверждать, что при таком тренде и при таком правительстве население страны не восстановится никогда. С каждым годом она будет терять десятки, сотни тысяч людей, и в скором времени население уменьшится еще на очередной миллион. Потому что, невзирая на популизм в речах и делах, к людям власти относятся безобразно, в лучшем случае – безразлично, что подтверждается каждым днем «текущей жизни».

Удивительно, что многие с этим не согласны. Например, Наталья Качанова, которая признается, что не ожидала проявления такого массового протеста против фальсификации выборов. Мол, мы людям даем работу и какую-то зарплату, а они возмущаются. В нашем правовом государстве, где законы идут от жизни!? Но еще большей неожиданностью почти для всех стала недавняя демографическая справка Белстата, согласно которой численность населения за 2020 год уменьшилась на 60,6 тысяч человек против 2019 года.

Иными словами, с демографической карты страны фактически исчез не какой-нибудь маленький райцентр, а вполне благоустроенный и любимый всеми Полоцк. Значительно уменьшилось население всех областей, за исключением Минской, где, по данным статистики, прирост составил 99 человек. Главное, что заслуживает здесь внимания, это ускорение темпов депопуляции: если убыль населения в 2020 году составила 60,6 тыс. человек, а в 2019 – 19 тыс. человек, то темпы вымирания выросли в 3 раза.

Если дальше поедут с такой же скоростью, то военкоматам солдат придется покупать за рубежом. А товар этот недешевый.

Причины вымирания известны – естественная убыль благодаря превышению смертности над рождаемостью и миграционный баланс. В этой связи в первую очередь вспоминается ковид, который ухудшил официальные показатели медицинской статистики, но по официальным данным, его сумели удержать на относительно низком уровне. В таком случае существенным фактором следует считать миграционный отток людей, которые подвергались репрессиям и которых продолжают интенсивно и методично прессовать. Естественно, многие из них пытаются найти для себя занятие за пределами Беларуси.

Перефразирую приговор одного великого отечественного деятеля, в его распоряжении остаются алкоголики и наркоманы, а множество нормальных людей пытаются выехать за рубеж. Кто-то спасаясь бегством, кто-то по взвешенному экономическому расчету…

Думаю, когда появится достоверная статистика на сей счет, мы увидим и услышим еще больше занимательного и интересного.

Константин Скуратович, «Наше мнение»

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