(Не) могут повторить 4 Телеграм-канал «Серпом По»

20.04.2021, 9:27

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Новые кремлевские потуги приведут лишь к укреплению НАТО.

Власти Праги потребовали от посольства России вернуть часть занимаемой им территории бывшего парка.

«Пражский городской совет призвал чешское правительство провести переговоры о приведении площади посольства РФ в состояние, предшествовавшее вторжению войск Варшавского договора в 1968 году. Через 53 года оккупация части Стромовки Российской Федерацией должна, наконец, закончиться», — сообщил в Twitter глава муниципалитета района Прага-7 Ян Чижинский.

По данным издания Novinky.cz, речь идет о бывшей части городского парка Стромовка площадью около половины гектара, в которой в 68-м войска Варшавского договора разбили лагерь. Позже часть парка перешла под контроль посольства СССР, но после ухода советских войск из Чехии в 1990-1991 годах она не была возвращена Праге, а перешла к дипмиссии РФ.

Ох, представляем как сейчас полыхнет на Смоленке! Демонтаж монумента Коневу, памятник освобождавшим Прагу "власовцам", площадь Немцова у дипмиссии РФ, шпионские скандалы, взаимные высылки дипломатов, объявление в розыск Петрова и Боширова, отказ от "Спутника"... Теперь вот призывы к "аннексии суверенной территории РФ", коим является посольство. Снова оккупантами обозвали!

Ходят желваки, вздуваются вены на покрасневших мидовских шеях, скрепят извилины лавровских дел дипмастеров. Что бы ещё сделать? Чем ответить? Какие бы санкции ввести?

Да взять и обязать всех россиян продать недвижимость в Чехии! Запретить турпоездки. Переименовать улицу Юлиуса Фучика, на котором расположено посольство Чехии в РФ, в улицу генерала армии Ивана Павловского, руководившего операцией по подавлению "Пражский весны". Испортить им парламентские выборы в октябре. Слить в РФ в канализацию все чешское пиво. Лишить виз чешских хоккеистов КХЛ. Устроить проверки с пристрастием всему чешскому бизнесу в России. Поставить в бывшем пражском парке у нашего посольства гигантскую статую "герою-освободителю Праги в 68-м"!

Да какая, к черту, Украина?! Тут, глядишь, придется уже бряцать оружием западнее и грозить вводом "зелёных человечков" в Прагу. "Можем повторить!"..

Нет, не можете. Не зря же чехи в НАТО вступали. Так что все новые кремлевские потуги и захаровско-слуцкие вопли приведут лишь к укреплению НАТО, к увеличению шансов той же Украины и Грузии на вступление в будущем в Североатлантический альянс. И к тому, что уже побежавшие от путинской России постсоветские соседи-"союзники", перейдут на более высокую скорость.

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