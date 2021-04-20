Среди кредиторов «Трайпла» нашлись интересные персоны 4 20.04.2021, 9:37

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фото: kprofi.by

В деле о банкротстве бизнес-империи Чижа возможен еще один поворот.

Пока сооснователь группы «Трайпл» Юрий Чиж отвечает на вопросы следователей, его кредиторы пытаются вернуть свои деньги. Сейчас дело о банкротстве «Трайпла» поставлено на паузу. Не до конца ясно, что делать с некогда могущественной бизнес-империей. Одна группа кредиторов считает, что следует санировать компанию, то есть попробовать оздоровить предприятие за 18 месяцев. Другие кредиторы предлагают ликвидировать «Трайпл», поскольку единственный источник погашения долгов — поэтапная продажа активов. При этом возможен и еще один поворот — преднамеренное банкротство, которое предусматривает наказание руководству вплоть до лишения свободы, пишет tut.by.

Фото: albion.by

По данным на конец 2020 года, свои требования к «Трайплу» заявили 32 кредитора. Общая сумма кредиторской задолженности составляла 166,1 млн рублей. Согласно бухгалтерской отчетности, остаточная стоимость имущества «Трайпла» оценивалась в 93,4 млн рублей, дебиторская задолженность — 73,7 млн рублей.

Как следует из информационных материалов, предоставленных на рассмотрение суда, крупнейшим кредитором «Трайпла» является Белагропромбанк. Сумма долга указана в трех валютах — 9,3 млн белорусских рублей, 1,1 млн долларов, свыше 15 млн евро. Плюс к этому стоит добавить, что также имеется задолженность перед лизинговой компанией этого банка на сумму 22,7 млн рублей.

Задолженность перед лизинговой компаний Беларусбанка — АСБ Лизинг — составляет 25,1 млн рублей.

Долг двум крупнейшим госбанкам мог быть и больше. Дело в том, что во время кризиса 2014−2015 гг. «Трайпл» был вынужден передать торговые центры ProStore банкам по договору обратного лизинга. То есть компания Юрия Чижа планировала выкупить объекты по утвержденному графику платежей. Однако в итоге Беларусбанк и Белагропромбанк передали три торговых центра ритейлеру Green. Сейчас функционируют только два объекта ProStore в Каменной Горке и Малиновке, они принадлежат БПС-Сбербанку.

Еще одним крупным кредитором «Трайпла» указана российская компания «СтандартИнвест» — 36,1 млн рублей. Компания была зарегистрирована в 2019 году, учредителем указана Мария Черненькая. Ранее СМИ писали, что ее муж Евгений был водителем Чижа и входил в число учредителей российских дилеров БелАЗа. В то время глава «Трайпла» и Президентский спортклуб Дмитрия Лукашенко активно взаимодействовали в части продаж белорусских самосвалов в РФ. Но потом отношения сошли на нет.

Задолженность «Трайпла» перед Банком развития составляет 2,1 млн рублей. Этот госбанк выделял ресурсы дочернему сельхозпредприятию «Трайпла» для строительства молочно-товарной фермы на 600 голов дойного стада в деревне Чуденики Логойского района (12,6 млрд неденоминированных рублей). Плюс к этому кредит на 93 млрд неденоминированных рублей получила компания «Данпрод», которая также связана с Чижом, для возведения в Воложинском районе производства беконной свинины.

Еще имеется долг перед «Промагролизингом», который входит в группу Банка развития. Он оценен в 7,8 млн рублей. Стоит отметить, что несколько лет назад этот лизинговый госоператор занял часть помещений в головном офисе «Трайпла» на столичном проспекте Победителей.

Фото: Максим Пушкин

Банк ВТБ Беларусь требовал взыскать с «НефтеХимТрейдинга» (8 АЗС «Трайпл», их работа с 22 февраля приостановлена на полгода) почти 3,5 млн долларов и включить в четвертую очередь реестра требований кредиторов «Трайпла». Однако, как следует из ответа антикризисной управляющей Марины Иванович, «имеющиеся документы и представленные расчеты позволяют установить размер обязательств „НефтеХимТрейдинг“, а соответственно и размер обязательств „Трайпла“, только в части просроченного основного долга в размере 1,364 млн долларов».

Как следует из материалов дела, Иванович зафиксировала также кредиторскую задолженность перед бывшим участником «Трайпла» Иосифом Аксентьевым в размере 18,344 млн рублей. Согласно белорусского законодательства, эта сумма не подлежит включению в реестр требований кредиторов и должна погашаться после завершения расчетов с конкурсными кредиторами. Аксентьеву удалось через суд отстоять изменения в устав «Трайпла». Таким образом на него не будет давить субсидиарная ответственность. Напомним, Аксентьев вместе с Михаилом Мамиашвили получили по 16,75% «Трайпла» после резонансного «развода» Чижа с многолетним партнером Владимиром Япринцевым. Как позже выяснилось, доля Япринцева в «Трайпле» обошлась авторитетным россиянам в 100 долларов.

Сейчас основной вид деятельности «Трайпла» — это строительство жилых и коммерческих объектов. Компания также имеет пять филиалов: ресторан «Золотой гребешок», Ледовая арена в Березе, горнолыжная база «Логойск», сельхозпредприятие «Трайпл-Агро» и спа-центр в Минске. «Трайплу» принадлежат пакеты акций «КварцМелПрома», Березовского комбината силикатных изделий, «ПросторМаркета», Минского завода игристых вин и Банка БелВЭБ.

«Трайпл» имеет не только свои долги, но и поручительства по обязательствам Березовского завода силикатных изделий и «КварцМелПрома» (обе компании сейчас в состоянии санации). Чиж начинал строить заводы по выпуску стройматериалов со своим бывшим партнером Алексеем Олексиным. Крупнейшим кредитором стал Белагропромбанк. В последствие выяснилось, что банк «с января 2020 года занял неоправданно жесткую позицию, фактически лишая «КварцМелПром» оборотных средств». Вместе с тем в «Трайпле» считают, что «всей этой ситуации могло и не быть». В соответствии с первоначальными договоренностями между акционерами, реализация проекта должна была вестись за счет акционерного капитала, а не на кредитные средства. Олексин, правда, усомнился в последовательности действий Чижа, когда дело дошло до банкротства компании.

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