Пользователей популярного у белорусов мессенджера WhatsApp предупредили о новой уловке мошенников 20.04.2021, 9:44

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Преступники с своей схеме начали ловить на… цвет.

О том, что в популярном мессенджере WhatsApp появилась новая мошенническая схема, сообщает ресурс dev.by.

Преступники придумали ловить доверчивых пользователей на… цвет. Кибермошенники предлагают сменить стандартный интерфейс приложения, который является зеленым, на оригинальный розовый. Вот чем это оборачивается для тех, кто попадается на эту уловку.

Обещанная новая тема и якобы дополнительные функции мессенджера оборачиваются на деле взломом учетной записи. Пользователь лишается в итоге доступа к своей учетной записи (сразу или через некоторый промежуток времени).

- При любых подозрительных изменениях следует немедленно удалить приложение с девайса. Также отключить свой аккаунт со всех устройств, почистить кэш браузера, проверить разрешение для других приложений. Если есть подозрительные разрешения их так же необходимо немедленно отозвать, - рекомендуют специалисты.

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