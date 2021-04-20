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Дмитрий Быков: Ситуация Путина в известном смысле хуже лукашенковской

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  • 20.04.2021, 9:47
  • 8,048
Дмитрий Быков: Ситуация Путина в известном смысле хуже лукашенковской
Дмитрий Быков
фото: belsat

Почему?

Российский писатель Дмитрий Быков написал о разнице положений правителей России и Беларуси.

– Спасти Навального может только нажим так называемых партнеров или предложенный ими выгодный торг, – рассуждает Дмитрий Быков в «Собеседнике». Зачем это нужно партнерам, не очень понятно, потому что их тактика обозначилась: минимизировать вред, наносимый Россией, и с этой целью максимально ее изолировать.

Правительству Северной Кореи тоже ведь никто не дает советов, как ему разбираться с врагами народа: важно, чтоб мир не взорвали. Если вы позволите себе выйти на улицу, вам гарантированы неприятности; проблема только в том, что, если вы никуда не выйдете, они вам гарантированы все равно.

Ситуация Путина в известном смысле хуже лукашенковской: у Лукашенко есть хотя бы Путин, который может и поглотить его вместе с остальной страной в ближайшее время. Для Путина такого исхода нет: россиян нельзя поглотить, мы колом встанем в любом пищеводе.

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