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Названы эффективные против коронавируса пищевые добавки

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  • 20.04.2021, 9:49
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Названы эффективные против коронавируса пищевые добавки

Исследования провели медики из США и Великобритании.

Прием поливитаминов, омега-3, пробиотиков и добавок с витамином D снижают риск коронавирусной инфекции, по крайней мере, среди женщин. В то же время употребление добавок с витамином С, цинком или чесноком, похоже, не оказывают на вероятность заражения никакого эффекта. Статья с результатами исследования ученых из США и Великобритании опубликована в журнале BMJ Nutrition, Prevention & Health, кратко о научной работе рассказывается в пресс-релизе на EurekAlert!.

Специалисты проанализировали данные о 445 850 участниках исследования из Великобритании, США и Швеции, полученные через приложение COVID-19 Symptom Study, чтобы проверить, какие из употребляемых испытуемыми пищевых добавок могут повлиять на риск положительного теста на SARS-CoV-2.

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В период с мая по июль 175 652 человека из Великобритании регулярно принимали пищевые добавки, а 197 068 — нет. Около двух третей (67 процентов) составляли женщины, и более половины имели избыточный вес. В целом, в период с мая по июль у 23 521 человека был положительный результат на SARS-CoV-2, а у 349 199 человек коронавирус не был выявлен. Прием пробиотиков, омега-3 жирных кислот, мультивитаминных комплексов или витамина D оказался связан с более низким риском заражения SARS-CoV-2: на 14, 12, 13 и 9 процентов, соответственно, с учетом таких сторонних факторов, как рацион питания и сопутствующие заболевания.

Эта связь наблюдалась для женщин любого возраста и веса, а среди мужчин четкую ассоциацию не выявили. Несмотря на некоторые различия, схожую картину наблюдали у пользователей приложения в США и Швеции.

Ученые предупреждают, что исследование имеет ряд ограничений, включая то, что данные вносились пользователями самостоятельно и не могли быть проверены специалистами. Также не было информации о количестве употребляемых добавок и их точном составе. Однако результаты могут стать основой для будущих клинических испытаний, которые могут обосновать диетические рекомендации для профилактики COVID-19. На сегодняшний день существует мало убедительных доказательств того, что прием пищевых добавок имеет какую-либо терапевтическую ценность, помимо поддержания нормального иммунного ответа.

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