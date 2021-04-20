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Долги по налогам и соцстрахованию в Беларуси вышли на максимум

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  • 20.04.2021, 10:22
  • 7,248
Долги по налогам и соцстрахованию в Беларуси вышли на максимум

Что будет с пенсиями?

Чиновники обновили информацию о кредиторке по налогам, сборам и социальному страхованию. Подбиваем итоги и делаем прогноз на следующие месяцы, пишут banki24.by.

На 1 марта кредиторка по налогам и соцстрахованию достигла 3,934 млрд BYN. Рост с начала года составил 7,3%. Для сравнения: за весь 2020 год размер задолженности увеличился на 6,8%, за 2019 год — на 6%.

Абсолютное значение долга предприятий-флагманов стало крупнейшим за время ведения статистики по текущей методике. Предыдущий максимум был равен 3,668 млрд BYN. Первое место по размеру долга занимают предприятия, зарегистрированные в Минске.

К 1 марта объем кредиторки у этих флагманов составил 1,496 млрд BYN. С начала 2021-го ее сумма подскочила на 6,5%. Самый быстрый рост кредиторки по налогам и соцстрахованию показали компании из Гомельской области — на 26,7% с 1 января. Размер долга в этом регионе оказался на уровне 621 млн BYN.

Лишь немного по скорости роста отстали от гомельчан флагманы Минской области. Их долги увеличились в 2021 году на 24,3% до 698,8 млн BYN. Основную массу обязательств создает промышленность Беларуси — 1,926 млрд BYN.

Прибавка с начала года составила 8,4%. Внутри промышленности лидерство по сумме долгов захватил пищепром. На 1 марта кредиторка пищевиков составила 588,3 млн BYN. На втором месте оказалась нефтепереработка (287,2 млн BYN), на третьем — энергетика (241,9 млн BYN).

За пределами промышленности крупные обязательства накопили розничная торговля (450,5 млн BYN), транспорт (442,6 млн BYN), информация и связь (218,6 млн BYN), оптовая торговля (180,4 млн BYN) и сельское хозяйство (165,4 млн BYN). Известно, что сельское хозяйство и пищепром как правило составляют единый агропромышленный комплекс.

Поэтому совокупные долги АПК можно рассматривать как самые крупные в стране (около 750 млн BYN). В каждой из отраслей промышленности по отдельности обязательства меньше. Динамика кредиторки по налогам и соцстрахованию подчиняется определенной закономерности. В первый месяц квартала она обычно падает, а затем растет.

Статистика по состоянию расчетов выходит с определенным лагом. Например, мартовские итоги будут подведены уже в середине мая. Исходя из такого характера изменений, данные на 1 апреля покажут новый рекорд по объему обязательств, а затем последует некоторый отскок назад и продолжение роста к новым рекордам в мае и июне.

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