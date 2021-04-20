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Премьер-министр Кая Каллас: Эстония тверда как скала в поддержке Украины

  • 20.04.2021, 10:46
Премьер-министр Кая Каллас: Эстония тверда как скала в поддержке Украины
Кая Каллас
Фото: Ken Mürk/ERR

Страна тесно сотрудничает с союзниками и партнерами, чтобы применить все необходимые меры для сдерживания РФ.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заверила, что эстонское правительство осуждает военное давление со стороны России и информационные операции, направленные против Украины. По ее словам, «Эстония тверда как скала в поддержке суверенитета Украины, ее европейской и евроатлантической интеграции».

Об этом она сообщила на заседании правительственной комиссии по безопасности.

«Мы призываем Россию воздержаться от любой эскалации напряжения на Востоке Украины и в Крыму, а также придерживаться взятых на себя международных обязательств, в том числе в области контроля вооружений. Эстония тесно сотрудничает с союзниками и партнерами, чтобы применить все необходимые меры для сдерживания России», - заявила Каллас.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Верховной Раде сказал, что Россия стягивает к границе с Украиной военные силы и средства.

По данным украинской разведки, Россия готовит широкомасштабные провокации на востоке Украины. В МИД Украины заявили, что нынешняя эскалация со стороны России - самая масштабная за последние годы. По данным МИД, Россия наращивает войска вдоль украинской границы на трех направлениях - на северо-востоке Украины, в Крыму и на Донбассе.

Президент США Джо Байден во время переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным призвал его снизить напряженность у украинской границы.

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