Жители Кобрина вышли на акцию в поддержку медиков
- 20.04.2021, 10:53
Защитим врача — защитим здоровье наших детей.
В городе Кобрине поддержали медиков, сообщает телеграм-канал «Белые халаты».
«Защитим врача — защитим здоровье наших детей и себя» — так говорят жители Кобрина.
Напомним, что недавно город на Брестчине лишился одного из немногочисленных детских докторов с огромным опытом.
Юлия Рафалович, врач, которого ценили и любили и маленькие пациенты, и их родители, была уволена с занимаемой должности по решению главврача кобринской больницы Николая Брашко.
Жители Кобрина собрали подписи за оставление врача на работе, также была написана и отправлена петиция с множеством подписей под ней.