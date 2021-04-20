Жители Кобрина вышли на акцию в поддержку медиков 20.04.2021, 10:53

Защитим врача — защитим здоровье наших детей.

В городе Кобрине поддержали медиков, сообщает телеграм-канал «Белые халаты».

«Защитим врача — защитим здоровье наших детей и себя» — так говорят жители Кобрина.

Напомним, что недавно город на Брестчине лишился одного из немногочисленных детских докторов с огромным опытом.

Юлия Рафалович, врач, которого ценили и любили и маленькие пациенты, и их родители, была уволена с занимаемой должности по решению главврача кобринской больницы Николая Брашко.

Жители Кобрина собрали подписи за оставление врача на работе, также была написана и отправлена петиция с множеством подписей под ней.

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