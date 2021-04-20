Путин теряет «друзей» в Восточной Европе 3 20.04.2021, 11:00

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Напряжение в политических отношениях может оказать значительное влияние и на российский бизнес в ЕС.

Глава Кремля Владимир Путин фактически потерял одного из своих союзников в Европе, поскольку политические силы Чехии решили объединиться против страны-агрессора. Обвинив Москву в причастности к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году и сообщив о высылке 18 российских дипломатов, официальная Прага подчеркнула рост беспокойства Запада относительно действий Москвы. И круг друзей Кремля в Восточной Европе сужается.

Об этом пишет издание Bloomberg, сообщает «Зеркало недели».

США уже ввели против России санкции за вмешательство в выборы и масштабные хакерские атаки, тем временем российские войска продолжают «маневрировать» вблизи границы с Украиной, а Кремль спокойно наблюдает за ухудшением здоровья диссидента Алексея Навального в тюрьме.

Такие действия Чехии сигнализируют о переходе от разделенной внешней политики в стране, которую Россия использовала для усиления своего влияния среди членов НАТО и Европейского Союза. В то время как большинство чиновников в Чехии традиционно склонялись к согласованию со своими союзниками, президент Земан был одним из крупнейших сторонников тесных связей с Москвой и Пекином с момента прихода к власти в 2013 году.

Земан критиковал усилия США и ЕС относительно «наказания» Путина за провокации России в конфликте с Украиной и отравление бывшего российского агента Сергея Скрипаля в Великобритании.

Но недавно Земан фактически решил выступить против Путина.

«Президент имеет всю информацию под рукой», — сказал пресс-секретарь президента Иржи Овчачек.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что правительство получило «абсолютную» поддержку президента.

Чехия решила выслать 18 российских дипломатов — беспрецедентное количество, идентифицируя их как шпионов по делу о взрыве боеприпасов на складах в октябре 2014 года на юго-востоке страны.

Правительство Чехии сравнило взрыв, в результате которого погибли двое рабочих, а сотни людей были эвакуированы, с отравлением Скрипаля в 2018 году.

Россия отвергла обвинения и ответила высылкой 20 чешских дипломатов из Москвы — такая реакция уже стала привычной в эпоху экспансионистской внешней политики Путина.

Решение чехов базировалось на «вымышленных доказательствах», заявил МИД в Москве, обвинив Прагу в том, что она подверглась давлению со стороны Вашингтона.

«Пытаясь угодить США после недавних американских санкций против России, власть Чехии даже превзошла своих иностранных хозяев», — говорится в сообщении российского министерства.

Чехия уже давно была «любимым» партнером для России, даже несмотря на то, что отношение к Москве в значительной степени отрицательное среди чехов, которые обвиняют Советский Союз в препятствовании процветанию страны в течение «четырех десятилетий господства коммунизма».

Министр иностранных дел Чехии Ян Гамачек предложил на прошлой неделе организовать в Праге саммит Байдена и Путина, чтобы ослабить напряженность между двумя странами.

«Мы должны устранить рост влияния России в политической, культурной и экономической сферах Чехии. Мы узнали от премьер-министра, что эти угрозы не были вымышленными», — заявил в воскресенье лидер Сената Чехии Милош Вистрцил.

Наибольший сдвиг, который имел бы значение, касается президента Чехии. Он в течение длительного времени поддерживал налаживание тесных отношений с Россией, призывая к расширению российских инвестиций и принятию вакцины «Спутник-5» от COVID-19, которая не была одобрена регулирующими органами ЕС.

Земан поддержал увольнение министра здравоохранения Яна Блатного, обвинив его в смерти большого количества людей от коронавируса из-за того, что министр отказался использовать российскую и китайскую вакцины.

Недавнее напряжение в отношениях между Чехией и Россией также может оказать значительное влияние на бизнес. Несмотря на то, что Земан был активным защитником российских компаний, участвующих в расширении атомной электростанции «Дукованы», чешские политики предупредили, что на фоне последних событий Россию, скорее всего, исключат из тендера.

Вскоре после того, как Бабиш заявил о причастности России к взрыву на складе боеприпасов, чешская полиция сообщила, что разыскивает двух мужчин, что находились в стране на момент смертельного взрыва в 2014 году, используя российские паспорта с именами, которые полиция Великобритании связала с агентами ГРУ, что отравили Скрипаля через четыре года.

«Это большой удар по чешско-российских отношениях. Москва будет пытаться защитить себя», — сказал бывший дипломат Томаш Пояр.

Чешская Республика объявила, что высылает 18 российских дипломатов, которых она опознала как шпионов по делу, связанному с огромным взрывом на складе боеприпасов в 2014 году.

По словам министра иностранных дел страны Яна Гамачека, эти люди были идентифицированы как сотрудники ГРУ и Службы внешней разведки (СВР).

Дипломатам дали 48 часов на то, чтобы покинуть Чехию.

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