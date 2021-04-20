В Канадской Арктике выросла популяция нового гибрида медведей — пизли 3 20.04.2021, 11:19

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Гибрид белого и бурого медведя

Фото: Arterra Picture Library / Alamy / Vida Press

Своему появлению он обязан изменению климата.

В 2006 году в канадской полярной провинции Северо-западная территория увидели необычного белого медведя: на его шерсти виднелись бурые отметины, а морда была нехарактерной формы. Охотники застрелили медведя, и анализ ДНК подтвердил догадку ученых: это действительно был гибрид белого медведя и гризли. А в 2010 году в том же арктическом регионе Канады был застрелен еще один медведь, оказавшийся результатом скрещивания уже следующего поколения — гибридной матери и отца-гризли, пишет «Медуза».

Ларисса Десантис, палеонтолог и профессор биологии в Университете Вандербильта в штате Теннесси, рассказала газете The Independent, что изменение климата явно сыграло свою роль в появлении подобных гибридов. Резкое изменение погодных условий в заполярной Арктике, говорит она, приводит к сокращению площади морских льдов, то есть охотничьих угодий белых медведей. С другой стороны, по той же причине территории, доступные для гризли, расширяются вглубь на север. В результате ареалы обитания обоих видов начинают пересекаться.

Последнее исследование Десантис касается медвежьей диеты и влияния изменения климата на нее. Белые медведи — специализированные хищники, которые охотятся на тюленей. И исчезновение специализированных суперхищников прошлого, типа саблезубых кошачьих, заставляет ученых волноваться о судьбе белых медведей, которые могут не успеть приспособиться к меняющимся условиям их ареала обитания.

Чем менее доступна их главная добыча из-за повышения температуры Арктики, говорит Десантис, тем чаще белым медведям приходится искать альтернативные источники питания — в основном в человеческом мусоре. В отличие от белых медведей, гризли куда менее разборчивы в еде. Их желудки отлично переварят и корни растений, и падаль, если более аппетитной пищи не найдется. Из-за меняющегося климата в поисках еды гризли заходят дальше на север — где белым медведям приходится конкурировать с ним за все более дефицитные источники пищи, а заодно и при случае спариваться. Ученые беспокоятся, что такое межвидовое скрещивание отразится на биоразнообразии, если оно приведет к исчезновению или замещению одного из видов.

Сколько таких гибридов сейчас существует в дикой природе, неизвестно, говорит Десантис, но ясно, что возможностей для такого скрещивания у представителей двух видов появляется все больше. Нельзя сказать, что помесь белого медведя и гризли более жизнеспособна, чем представитель каждого вида по отдельности, хотя у нее есть и свои преимущества: например, челюсти «пизли» (белый медведь по-английски polar bear) могут быть лучше приспособлены к пережевыванию твердой пищи, которой нет в рационе белых медведей — правда, за это приходится расплачиваться меньшей плавучестью.

Кстати, «пизли» — далеко не первые межвидовые гибриды, замеченные в Арктике. Например, журнал Nature в 2010 году писал об обнаруженной в конце 1980-х к западу от Гренландии помеси белухи и нарвала.

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