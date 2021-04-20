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«Милок, а что ж ты пенсию-то у меня отнял?»

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  • 20.04.2021, 11:33
  • 3,664
«Милок, а что ж ты пенсию-то у меня отнял?»

Что готовит послание Путина главному российскому избирателю.

Выборы на носу. Первые крупные выборы после пенсионной реформы.

А получается как-то нехорошо. Повысили пенсионный возраст, чтобы увеличивать пенсии быстрее инфляции. Итог: даже по привирающей официальной статистике реальный размер пенсий в феврале 2021 упал (-0,1%). В марте это падение увеличится, пишет телеграм-канал «Серпом По».

Получается кругом обман. Что-то надо делать с пенсиями. И вот пошла работать кремлевская мысль.

Правда, не в сторону признания своей ошибки с повышением пенсионного возраста и отмены этого повышения. Нет, как обычно, не признавая ничего, все же кинуть какие-то подачки пенсионерам перед выборами.

И если президент хочет приписать их себе, показать себя в белых одеждах заботливого отца нации, то самый лучший момент — это послание президента, которое готовится к 21 апреля.

Споры там идут - дым коромыслом: как бы так поднять пенсии, чтобы погромче, но подешевле для бюджета.

Прежде всего, решено кинуть подачку работающим пенсионерам. И то, им уже 6-й год не индексируют пенсии. Как громогласно объявлено, по поручению президента правительство подготовило и в начале февраля представило 3 варианта решения проблемы. Публично о них не объявлялось, и президент никак их не комментировал. Больше 2 месяцев эти варианты на его рассмотрении. И вот в послании он, наконец, объявит, какой выбрал.

Что за варианты? Все они предусматривают возобновление индексации пенсий с 2022 года. Но встает вопрос — а что делать с потерями людей за 6 лет из-за отказа от индексации? Вот тут и возникает выбор:

Не менять больше ничего - возвращать деньги индивидуально, когда пенсионер будет увольняться с работы (как и сейчас). По прикидкам Минфина, это потребует 100 млрд руб./год.

Части пенсионеров выплатить сразу — например, тем, у кого минимальная пенсия, низкая зарплата или инвалидам. Остальные подождут увольнения.

Сразу и всем вернуть отнятые ранее деньги. Это 2 трлн руб. сразу (Минфин).

2 трлн рублей! В стране сейчас 7,4 млн работающих пенсионеров. Это значит, государство отняло у них за 6 лет по 270 тыс.рублей их доходов - больше четверти миллиона! У пенсионеров! Это по 3,8 тыс.руб./мес.

Конечно, справедливо будет вернуть пенсионерам их невыплаченные доходы сразу и без всяких условий. Деньги-то у государства есть — свободные остатки на счетах федерального бюджета на 1 апреля 14,2 трлн руб. (включая фонд нацблагосостояния).

Но поверить в то, что российские власти просто вернут деньги людям... Сотню причин найдут, почему этого нельзя сделать — инфляция, бюджетные процедуры и т. п.

Конечно, президент выберет первый вариант. Может, немного прибавит второго для демонстрации своей повышенной заботливости.

Но мы держим в уме — что третий, действительно справедливый вариант, лежал у него на столе, и деньги на него были, но он от него отказался...

Ходят слухи, что президент пойдет еще на несколько уступок: повышенный зачет трудового стажа за некоторые периоды, досрочный выход на пенсию некоторых категорий занятых (преподавателей, профсоюзных деятелей, работников культуры и др.). Последний, самый невероятный слух — о единовременной выплате всем пенсионерам 25 тыс.р.

Грошовые (для федерального бюджета) пенсионные подачки будут поданы как грандиозные социальные инициативы президента и «Единой России» для народа. И будут призваны окончательно «затмить» собой грабительскую пенсионную реформу 2018 года. Единороссам, наконец, будет хоть что говорить избирателям при встречах в ответ на: «Милок, а что ж ты пенсию-то у меня отнял? Али самому не хватает?».

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