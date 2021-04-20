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«Репортеры без границ»: Беларусь — самая опасная страна в Европе для журналистов

  • 20.04.2021, 11:37
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«Репортеры без границ»: Беларусь — самая опасная страна в Европе для журналистов

В «Индексе свободы прессы» наша страна опустилась на 158 место.

Беларусь ухудшила позиции в ежегодном «Индексе свободы прессы», составленном «Репортерами без границ». Организация назвала страну самой опасной в Европе для работы журналистов.

Беларусь в рейтинге опустилась на 158 место. Журналисты в Беларуси «подвергаются беспрецедентным репрессиям из-за попыток скрыть массовые уличные протесты, ставшие ответом на спорный результат президентских выборов», указано в отчете. Организация «Репортеры без границ» указывает, что случаи преследования журналистов в Беларуси учащаются, а наказания ужесточаются.

— Беларусь — самая опасная страна в Европе для сотрудников СМИ. Критически настроенные журналисты и блогеры подвергаются угрозам, насилию, а также арестам. Есть случаи отключения интернета, блокировки ведущих новостных сайтов. Печатные СМИ подвергаются цензуре, а доступ к информации ограничен. После спорных президентских выборов в августе 2020 года несколько независимых СМИ подверглись преследованиям со стороны правоохранительных органов, пытающихся не допустить освещения массовых уличных протестов, — говорится в отчете по стране.

Составители Индекса фиксируют также ухудшение доступа людей к информации и рост препятствий для освещения новостей в целом в мире. Журналистика, которая, вероятно, является лучшей вакциной против вируса дезинформации, полностью заблокирована или серьезно затруднена в 73 странах и стеснена еще в 59, которые в совокупности представляют 73% из 180 оцениваемых государств, указывают составители рейтинга.

Первое место в рейтинге пятый год подряд занимает Норвегия, несмотря на то, что местные СМИ указывали на отсутствие доступа к официальной информации госорганов о пандемии. Финляндия сохранила свою позицию на втором месте, в то время как Швеция восстановила свое третье место в рейтинге, которое она прежде уступила Дании.

Только 12 из 180 стран Индекса предоставляют благоприятную среду для работы журналистов. В прошлом году таких страны было 13. Из их числа вышла Германия, где десятки журналистов «подверглись нападению со стороны сторонников экстремистов и сторонников теории заговора во время акций протеста против ограничений пандемии». Тем не менее ситуация в Германии отмечена как «довольно хорошая», как и в США.

В числе стран с наиболее худшими условиями для СМИ остается Китай (177 место), который «продолжает доводить цензуру, слежку и пропаганду в интернете до беспрецедентного уровня». Следом идут Туркменистан, Северная Корея и Эритрея. Организация указывает, что эти страны сохраняют абсолютный контроль над всеми новостями и информацией.

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