Посол США покидает Москву 1 20.04.2021, 11:41

2,684

Джон Салливан

Джон Салливан на несколько недель уедет из России.

Посол США в России Джон Салливан до конца текущей недели уедет в Вашингтон, но в ближайшие недели снова вернется в Москву, сообщили в Госдепартаменте изданию Axios, пишет «Медуза».

«На этой неделе посол Салливан вернется в США, чтобы навестить свою семью и встретиться с членами новой администрации, с которыми у него не было возможности проконсультироваться с тех пор, как он согласился на неопределенное время продолжить работу на своем посту», — сказал представитель Госдепа.

Джон Салливан сообщил, что вернется в Москву «до любой возможной встречи между президентами Байденом и Путиным».

За несколько часов до заявления Госдепартамента США издание Axios, ссылаясь на источники, сообщило, что Джон Салливан отказался добровольно уезжать из Москвы, как ему «рекомендовали» российские власти. Собеседники Axios говорили, что, по мнению Салливана, если президент России Владимир Путин хочет, чтобы посол уехал, то ему придется его заставить.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».