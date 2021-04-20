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Российский Ил-96 нарушил воздушное пространство Колумбии

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  • 20.04.2021, 11:47
  • 1,472
Российский Ил-96 нарушил воздушное пространство Колумбии
иллюстрационное фото

МИД страны вручил послу РФ ноту протеста.

Военно-воздушные силы Колумбии перехватили российский самолет Ил-96, который нарушил воздушное пространство страны.

Инцидент произошел в понедельник, 19 апреля.

Как рассказали колумбийские военные, российский самолет, который летел из Москвы, имел разрешение на пролет, однако вошел в воздушное пространство страны совсем не в заявленном районе.

В связи с этим Министерство иностранных дел Колумбии вызвало к себе посла РФ для вручения ему ноты протеста.

«МИД от имени национального правительства вручил официальное сообщение послу России в Боготе, в котором выразил решительный протест в связи с нарушением российским самолетом 19 апреля воздушного пространства Колумбии», — заявила глава ведомства.

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