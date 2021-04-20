Российский Ил-96 нарушил воздушное пространство Колумбии 3 20.04.2021, 11:47

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иллюстрационное фото

МИД страны вручил послу РФ ноту протеста.

Военно-воздушные силы Колумбии перехватили российский самолет Ил-96, который нарушил воздушное пространство страны.

Инцидент произошел в понедельник, 19 апреля.

Как рассказали колумбийские военные, российский самолет, который летел из Москвы, имел разрешение на пролет, однако вошел в воздушное пространство страны совсем не в заявленном районе.

В связи с этим Министерство иностранных дел Колумбии вызвало к себе посла РФ для вручения ему ноты протеста.

«МИД от имени национального правительства вручил официальное сообщение послу России в Боготе, в котором выразил решительный протест в связи с нарушением российским самолетом 19 апреля воздушного пространства Колумбии», — заявила глава ведомства.

"La Cancillería, en nombre del Gobierno nacional, entregó una comunicación oficial al embajador de Rusia en Bogotá manifestándole su enérgica protesta por la situación generada por una aeronave rusa que este 19 de abril violó el espacio aéreo de Colombia", Canciller Claudia Blum pic.twitter.com/zTghZepRY7 — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) April 20, 2021

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