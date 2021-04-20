Названы основные продукты для здоровья щитовидной железы 2 20.04.2021, 12:03

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Правильный рацион питания очень важен для здоровья человека.

Недостаток в организме полезных веществ таких, как витамины и микроэлементы, может привести к нарушению полноценного функционирования щитовидной железы. Даже незначительные сбои в эндокринной системе вызывают ряд неприятных симптомов, в частности постоянная усталость, ухудшение памяти. Так, врачи рассказали, какие продукты нужно добавить в рацион, чтобы спасти щитовидку. Об этом пишет издание facenews.ua.

По словам врачей существует целый ряд причин возникновения заболеваний щитовидной железы. Одной из главных считается несбалансированное питание. Для профилактики этого недуга следует включить в рацион ряд продуктов, которые смогут насытить организм важными для здоровья щитовидки веществами.

Медики отмечают пользу свежих морепродуктов. Во избежание проблем с щитовидкой нужно употреблять крабов, мидии, рыбу, кальмаров, лангустов, креветки. Люди, которые регулярно употребляют морепродукты, имеют сильную иммунную систему, а их эндокринная система получает необходимые гормоны. Также очень полезны фейхоа и хурма. Они богаты на йод, натрий, железо и магний.

Помимо того обезопасить от заболеваний щитовидки может морская капуста. Достаточно в день съедать около 70-100 грамм данного продукта. Добавить в рацион стоит и красную рыбу: лосось, форель, горбуша, семга. Врачи отмечают, что любое красное мясо содержит тирозин, который помогает синтезировать необходимые гормоны. Привычные всем лук и шпинат положительно воздействуют на иммунную систему. Помимо того шпинат одержит уникальный набор микроэлементов, важных для здоровья эндокринной системы.

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