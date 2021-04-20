Эксперт поставила России диагноз «критическое состояние» 20.04.2021, 12:13

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И это еще лучшие прогнозы.

К 2030 году население России может сократиться на 2,8 млн человек, «и это еще лучшие прогнозы».

Об этом заявила ректор Высшей школы организации управления здравоохранением, доктор медицинских наук Гузель Улумбекова в понедельник на парламентских слушаниях в Госдуме о законодательном регулировании в сфере здравоохранения, cообщают «Открытые медиа».

Улумбекова передала «Открытым медиа» презентацию своего доклада парламентариям, отметив, что в свои предвыборные программы КПРФ, «Справедливая Россия» и «Партия пенсионеров» уже включили ряд ее предложений.

Слушания в Госдуме организовала фракция КПРФ, пригласив Улумбекову в качестве эксперта. «Состояние критическое, прогноз неблагоприятный» — так начала Улумбекова свое выступление и заявила о кризисе в демографии, состоянии здоровья населения и системе здравоохранения.

Она сообщила, что в 2020 году естественная убыль населения (разница между родившимися и умершими) составила почти 700 тысяч человек. При этом общая потеря составила 600 тысяч, так как в Россию «приехали 100 тысяч мигрантов».

По ее словам, исходя из средних прогнозов Росстата, каждый год население России будет сокращаться в рамках естественной убыли на 530 тысяч человек, при этом в год могут приехать до 200 тысяч мигрантов.

Это значит, что ежегодная убыль составит около 300 тысяч человек в год. Убыль 2,8 млн человек — это прогноз сокращения на десять лет. Эксперт отметила, что сейчас темпы падения рождаемости аналогичны темпам после распада Советского Союза.

И если бы рождаемость осталась на уровне 1990 года, то к этому времени в России родилось бы на 11 млн человек больше. Улумбекова связала падение рождаемости с падением доходов населения и выразила мнение, что «нужны экстраординарные меры, чтобы увеличить число рождений вторых и последующих детей».

По оценкам Улумбековой, если бы Россия хотя бы сохранила уровень смертности таким же, как в 1990-м, то население бы составляло на 13,5 млн человек больше. Говоря о «коронавирусном» 2020 годе, Улумбекова напомнила, что смертность возросла на 18% по сравнению с предыдущим годом, а число умерших на 1 млн населения в России составляет 2,2 тысячи — это «в три раза выше, чем в Германии или Франции».

Улумбекова указала, ориентируясь на собираемые добровольцами данные о смерти медицинских работников «Книга памяти», что в России выше и доля умершего медперсонала к числу всех умерших от COVID-19 — 1,3% (1350 человек).

Этот показатель выше, чем в Великобритании, США, Польше, Италии, Индии и Канаде. Длительное недофинансирование Причину сложившейся ситуации она видит в «длительном недофинансировании здравоохранения». По словам Улумбековой, в России этот показатель «редко поднимался выше 3% от ВВП» — это в 1,6 раза меньше, чем в «новых» странах Евросоюза (Чехия, Польша, Венгрия, страны Прибалтики), и в 2,4 раза ниже, чем в «старых».

Она указала, что в 2018—2020 годах финансирование росло, однако с 2021 года начало сокращаться. Также Улумбекова назвала «губительными» реформы здравоохранения, известные как «оптимизация».

В презентации указано, что с 2012 года по 2018 год потоки больных выросли, а мощности и финансирование системы здравоохранения сократились: «Это лишило нас резервов». Она указала на дефицит медицинских кадров в России. «Обеспеченность практикующими врачами в РФ при большем потоке больных и меньшей плотности населения на 12% ниже, чем в Германии, и находится на уровне «старых» стран ЕС».

Одной из причин дефицита кадров Улумбекова назвала «убогие должностные оклады, на которые невозможно прожить»: 12 000−35 000 рублей в зависимости от региона у врачей, 10 000−20 000 рублей у медсестер.

Здоровая Россия будущего Чтобы решить проблемы здравоохранения, Улумбекова предложила увеличить его финансирование до 5% ВВП к 2024 году плюс дополнительно добавлять по 520 млрд рублей ежегодно. 60% этих средств она предлагает направить на повышение оплаты медработников, 30% — на обеспечение населения бесплатными лекарствами в амбулаторных условиях (сейчас на бесплатные лекарства могут рассчитывать только льготные категории пациентов), 10% — на повышение квалификации медработников, программы по производственной медицине увеличение объемов санаторно-курортного лечения.

Именно эти, по ее словам, меры и учли партии в своих программах. «Я с ними работала, направляла им письма», — рассказала Улумбекова. Эксперт полагает, что «деньги у России есть». По ее подсчетам, в России золотовалютные резервы составляют 40% ВВП, тогда как в развитых странах — 20%: «То есть можно найти 0,5 трлн рублей ежегодно». Впрочем, говоря о реакции парламентариев на свои предложения, эксперт отметила, что особой реакции не последовало: «Ну, а что они могли сказать. Все обосновано».

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