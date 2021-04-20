В Сингапуре создали систему тестирования на коронавирус через дыхание 20.04.2021, 12:27

Фото: straitstimes.com

Устройство под названием TracieX во время клинических исследований показало точность результатов на уровне 95%.

Аппараты для проведения дыхательных тестов на COVID-19 планируют разместить в аэропорту Сингапура, а также использовать их во время крупных мероприятий в этом городе-государстве. Об этом пишет во вторник, 20 апреля, газета The Straits Times, пишет сайт «Известия».

По ее информации, устройство под названием TracieX во время клинических исследований показало точность результатов на уровне 95%. Это сравнимо с эффективностью ПЦР-тестов. В то же время стоимость каждого тестирования составляет примерно $20, что дешевле существующих аналогов, и результат можно получить в течение двух минут.

Разработчики поясняют, что при каждом выдохе выбрасываются летучие органические соединения, которые образуются в результате различных биохимических реакций в клетках человека, и прибор способен фиксировать изменения химического состава дыхания.

Отмечается, что TracieX уже начали работать в тестовом режиме в национальном центре инфекционных заболеваний и аэропорту Чанги. Прибывающим пассажирам предлагают пройти исследования этим способом. В июне устройства планируют запустить в массовое производство.

Предполагается, что на первом этапе будут выпускать около 200 тыс. единиц тестов ежемесячно, затем планируется довести их число до 2 млн в месяц.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».