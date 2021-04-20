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ВВС Венесуэлы с каждым годом лишаются все больше российских Су-30

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  • Александр Коваленко, sprotyv.info
  • 20.04.2021, 12:38
  • 4,174
ВВС Венесуэлы с каждым годом лишаются все больше российских Су-30

Как Россия «подставила» союзника за океаном.

В не таком уж далеком в 2006 году Российская Федерация и Венесуэла заключили контракт на поставку 24 истребителей Су-30МК2V (модификация истребителя Су-30МК для Венесуэлы, на которую устанавливался двигатель АЛ-31Ф, РЛС Н001 и контейнер РЭП) для нужд ВВС Боливарианской республики. И вот, к 15-летнему юбилею заключения этой "исторической" сделки смогли сохранить свое боеспособное состояние не все российские истребители.

Дело в том, что из-за постоянных поломок и отсутствия полноценного обслуживания, проведения регулярного ТО и качественных ремонтных работ, которые обязана выполнять Россия, но которые она не выполняла в полной мере и необходимых объемах, в строю ВВС Венесуэлы осталось менее 9 истребителей Су-30МК2V.

Так, по состоянию на 2019 год, в ходе проверки боеготовности ВВС Венесуэлы, было зафиксировано всего лишь 10 пригодных к полетам истребителей Су-30МК2V. В 2020 в ходе аналогичных мероприятий уже было зафиксировано всего 9 истребителей Су-30МК2V.

Уменьшение количества боеспособных истребителей ВВС Венесуэлы на 1 единицу было обусловлено тем, что в октябре 2019 года один из боевых самолетов разбился из-за возникших во время полета неполадок.

Такое разительное сокращение авиапарка из-за необходимости проведения капитального ремонта, который так никто и не проводит годами, так же обусловлено и аварийностью эксплуатируемых боевых машин. Например, до ЧП октября 2019 года, в 2015 уже разбился один Су-30МК2V на границе с Колумбией.

То есть, по факту, из 24 истребителей Су-30МК2V ВВС Венесуэлы, два было потеряно, а из оставшихся 22 самолетов 13 требуют ремонта и замены запчастей. Или уже не 13, а значительно больше.

Дело в том, что 2 марта пара истребителей Су-30МК2V ВВС Венесуэлы вторглась в воздушное пространство соседней Гайаны и совершила проход на малой высоте над одной из военных баз страны в спорном регионе Гайана-Эссекибо, который венесуэльские власти считают "исконно" своим. Эти же истребители, некоторое время спустя, принимали участие в спецоперации Сил безопасности Венесуэлы против боевиков сепаратистской организации FARC у границ с Колумбией, в том числе у приграничного колумбийского города Араука.

То есть, можно сделать вывод, что сейчас в операциях венесуэльских силовиков принимают регулярное участие лишь два истребителя. А, что же остальные? Неужели всего за год количество боеспособных Су-30МК2V сократилось с 9 до 2?

Нет, настолько резкое сокращение сложно себе представить, и оно маловероятно, но причина может быть в другом. Именно эти два истребителя не вызывают опасений в ходе эксплуатации и их состоянии наилучшее из всех. Остальные же, вполне могут быть пригодны к полетам, но гарантий не повторения катастрофы 2019 года никто не дает.

То есть, грубо говоря, из 24 самолетов, осталось 22, из которых 13 в нелетном состоянии, 7 исключительно для парадов, а всего 2 пригодны к полноценной эксплуатации?

Вот такой получается 15-летний юбилей "исторической" сделки…

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко, sprotyv.info

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