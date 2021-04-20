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СБУ приведена в режим повышенной готовности во всех областях Украины

  • 20.04.2021, 12:53
  • 1,352
СБУ приведена в режим повышенной готовности во всех областях Украины

Это связано провокациями РФ возле украинской границы.

В связи с российской военной угрозой Служба безопасности Украины приведена в режим повышенной готовности во всех регионах страны.

Об этом «Укринформу» рассказал пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко.

«Сотрудники СБУ во всех областях, а не только в приграничных, переведены в режим повышенной готовности. Усилены контрразведывательная и оперативно-розыскная составляющие. В большинстве областей страны СБУ уже проводит запланированные масштабные антитеррористические учения», — сообщил он.

Дехтяренко также подчеркнул, что спецслужба постоянно анализирует и проверяет всю информацию, которая может представлять угрозу национальной безопасности государства.

«Мы адаптируем свою работу в зависимости от актуальных вызовов времени. При этом значительная ее часть может быть непубличной. Это — одна из специфик службы. Также налажена системная коммуникация и сотрудничество с коллегами по силовому блоку, которые по закону отвечают каждый за свое направление», — добавил спикер СБУ.

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