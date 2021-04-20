Белорусских врачей призвали рассказать ВОЗ правду о ситуации с COVID-19 в стране
- 20.04.2021, 13:04
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Хватит молчать!
Telegram-канал «Белые халаты» отреагировал на встречу главы ВОЗ Тедроса Гебреисуса с главой лукашенковского МИД Владимиром Макеем.
Telegram-канал призвал оставлять комментарии в аккаунтах соцсетей международных медицинских организаций.
«Медики, к вашим комментариям прикрепите фотопруфы того, как вы пользуетесь СИЗ по несколько раз, как у вас обстоят дела в больницах, как в палатах не хватает оснащения для лечения коронавирусных пациентов, и так далее. Спросите, почему врачей увольняют по политическим мотивам. Расскажите, как много ваших коллег переболело и погибло от COVID, и как государство обвиняло их к этом. Напишите от лица медработников Беларуси, что вы на самом деле думаете о ситуации со здравоохранением в РБ», — призывает Telegram-канал.
Всемирная организация здравоохранения
Тедрос Аданом Гебреисус - глава ВОЗ
Мишель Бачелет - комиссар ООН по правам человека
Организация объединенных наций
Международный Комитет Красного Креста
Международная Федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца
Питер Маурер - президент Красного Креста