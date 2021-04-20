Белорусских врачей призвали рассказать ВОЗ правду о ситуации с COVID-19 в стране 20.04.2021, 13:04

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фото: dpa

Хватит молчать!

Telegram-канал «Белые халаты» отреагировал на встречу главы ВОЗ Тедроса Гебреисуса с главой лукашенковского МИД Владимиром Макеем.

Telegram-канал призвал оставлять комментарии в аккаунтах соцсетей международных медицинских организаций.

«Медики, к вашим комментариям прикрепите фотопруфы того, как вы пользуетесь СИЗ по несколько раз, как у вас обстоят дела в больницах, как в палатах не хватает оснащения для лечения коронавирусных пациентов, и так далее. Спросите, почему врачей увольняют по политическим мотивам. Расскажите, как много ваших коллег переболело и погибло от COVID, и как государство обвиняло их к этом. Напишите от лица медработников Беларуси, что вы на самом деле думаете о ситуации со здравоохранением в РБ», — призывает Telegram-канал.

Всемирная организация здравоохранения

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Тедрос Аданом Гебреисус - глава ВОЗ

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Мишель Бачелет - комиссар ООН по правам человека

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Организация объединенных наций

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Международный Комитет Красного Креста

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Международная Федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца

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Питер Маурер - президент Красного Креста

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