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Нардеп Алексей Гончаренко продемонстрировал на сессии ПАСЕ украинский флаг, простреленный российскими пулями

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  • 20.04.2021, 13:36
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Нардеп Алексей Гончаренко продемонстрировал на сессии ПАСЕ украинский флаг, простреленный российскими пулями

Видеофакт.

В Парламентской ассамблее Совета Европы прервали выступление депутата Верховной Рады и члена украинской делегации Алексея Гончаренко, пишет «Новое время».

Об этом он рассказал у себя в Twitter, опубликовав соответствующее видео.

По его словам, президент ПАСЕ Хендрик Демс пригрозил ему дисциплинарными санкциями из-за демонстрации украинского флага, простреленного российскими оккупантами на Донбассе.

«Госпожа Меркель (канцлер Германии — ред.)во время своего выступления сегодня напоминала, что ПАСЕ — это „совесть Европы“. За сколько же русских серебряников продали эту совесть?», — написал Гончаренко.

Он также добавил, что в проекте сегодняшнего доклада о стратегических приоритетах организации не было ни слова о территориальной целостности и суверенности государств-членов Совета Европы.

«И это в то время, когда в Европе, на востоке Украины продолжается война», — отметил нардеп.

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