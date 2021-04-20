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Посол США назвал сроки возвращения в Россию

  • 20.04.2021, 13:54
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Посол США назвал сроки возвращения в Россию
Джон Салливан

Отсутствие дипломата будет недолгим.

Посол США в России Джон Салливан подтвердил, что покидает Москву и направляется в Вашингтон для консультаций, передает РБК. Он заявил, что планирует вернуться в Москву в ближайшие недели, до возможной встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена.

«Уверен, что это будет важно — провести прямые беседы с моими новыми коллегами из администрации президента Байдена в Вашингтоне о нынешнем состоянии двусторонних отношений России и США. Кроме того, я не видел свою семью вот уже больше года, и это еще одна важная причина поехать домой... Я вернусь в Москву в ближайшие недели до того, как встреча между президентами Путиным и Байденом может состояться», — сообщил Салливан.

Об отъезде Салливана из Москвы ранее сообщал портал Axios со ссылкой на представителя Госдепа. Как утверждало издание, уехать из России послу США «посоветовали» в Кремле. Но изначально дипломат отказался последовать рекомендации властей страны пребывания. «Салливан считает, что если [президент России Владимир] Путин хочет, чтобы он уехал, ему придется его заставить», — утверждал портал со ссылкой на источники. В Госдепе комментировать эту информацию отказались.

Таким образом, на некоторое время Россия и США взаимно останутся без глав дипломатических миссий в Вашингтоне и Москве. Российский посол Анатолий Антонов покинул США еще в середине марта для консультаций после интервью президента США Джо Байдена, в котором он утвердительно ответил на вопрос о том, считает ли президента России Владимира Путина «убийцей». Когда Антонов вернется в Вашингтон — неизвестно. 7 апреля замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что возвращение посла в США «не вопрос ближайших дней», и добавил, что со сроками МИД определится «в зависимости от того, какие шаги последуют со стороны Вашингтона на двустороннем треке». 15 апреля США ввели новые ограничения против России, в числе которых дополнительные секторальные санкции в отношении российских облигаций федерального займа (ОФЗ).

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