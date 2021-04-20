«Становятся токсичными для других компаний» 20.04.2021, 14:11

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Экономист объяснил, чем госпредприятиям Беларуси грозят санкции США.

Возобновление санкций США против белорусской нефтехимической отрасли может повлиять на желание компаний из других стран сотрудничать с госпредприятиями Беларуси. Об этом в комментарии belsat.eu заявил научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Олег Мозоль.

Эксперт отметил, что санкции, во-первых, будут усложнять работу белорусских компаний на рынке США, а, во-вторых, станут сигналом для других контрагентов, которые бы хотели сотрудничать с этими предприятиями.

«Поскольку санкции вводят сами США, они могут ввести запреты на операции с долларом и так далее. Это создает сигнал для других компаний, которые бы хотели работать с белорусскими предприятиями. И в этом самый главный удар. Не то, что им запретят работать на американском рынке, хотя это и существенно скажется на их экономических показателях. Больший эффект все же от того, что они становятся «токсичными» для других контрагентов», – пояснил Олег Мозоль.

Прежде всего с белорусскими компаниями нефтехимической отрасли работали Великобритания и Нидерланды.

«Усложнение работы на этих рынках и ограничит приток дополнительных денежных средств», – подчеркнул экономист.

19 апреля Министерство финансов США отозвало генеральную лицензию, которая приостанавливала санкции в отношении девяти белорусских предприятий.

По решению Минфина США с 3 июня 2021 года США возобновляют санкции в отношении белорусских предприятий. В черный список Соединенных Штатов включены «Белорусский Дом торговли нефтью», «Белнефтехим», «Белнефтехим США, Inc», ОАО «Белшина», ОАО «Гродно Азот», ОАО «Гродно Химволокно», ОАО «Лакокраска», ОАО «Нафтан», ОАО «Полоцк Стекловолокно».

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