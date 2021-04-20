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«Скончался от ранений»: умер долго находившийся у власти диктатор

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  • 20.04.2021, 14:15
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«Скончался от ранений»: умер долго находившийся у власти диктатор
Фото: Hasan Jamali / AP

Недавно он «переизбрался» на шестой срок.

Умер переизбранный во вторник на шестой срок президент Чада Идрис Деби Итно. Об этом сообщили военные в эфире государственного телевидения Чада, сообщает AFP.

«Президент республики, глава государства, верховный главнокомандующий вооруженных сил Идрис Деби Итно только что испустил свой последний вздох, защищая территориальную целостность на поле боя. Мы с глубокой горечью сообщаем народу Чада о смерти во вторник, 20 апреля 2021 года, маршала Чада», — заявил официальный представитель армии, генерал Азем Бермандоа Агуна в эфире местного телеканала.

Идрису Деби было 68 лет. Он правил страной с 1990 года, придя к власти в результате вооруженного переворота. В 1991 году был избран президентом Чада, и с тех пор переизбирался на этот пост на каждых президентских выборах.

Последние выборы прошли в Чаде 11 апреля. Предварительные результаты, опубликованные 19 апреля, показали, что Идрис Деби «победил» на выборах, набрав 79% голосов.

Что произошло в Чаде?

За два дня до выборов, 9 апреля этого года, министерство внутренних дел Чада объявило о раскрытии заговора с целью покушения на политиков и нападений на избирателей, несколько человек были арестованы.

11 апреля в Чад вошли вооруженные отряды повстанческой группировки «Фронт за перемены и согласие в Чаде» (FACT). Правительственные войска, которые включали бронетанковые подразделения, встретили повстанческие колонны 17 апреля в 300 километрах к северу от Нджамены и разгромили их. Были убиты более 300 повстанцев, еще 150 взяты в плен. Операцией руководил Идрис Деби. В ходе нее он и был смертельно ранен.

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