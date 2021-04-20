В кресте венгерского собора нашли 176-летнюю капсулу времени 1 20.04.2021, 14:24

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На нее наткнулись мастера, которые реставрировали старинный крест, расположенный на 100-метровой высоте.

В кресте самого большого католического собора Венгрии – Базилики Богоматери и Святого Адальберта в Эстергоме – обнаружили цилиндрическую капсулу с документами, которой 176 лет, пишет «Вокруг света. Украина».

На нее наткнулись мастера, которые реставрировали старинный крест, расположенный на 100-метровой высоте.

Как рассказал Чаба Торок, директор казначейства Эстергомской базилики, крест остался невредимым даже после многочисленных бомбежек времен Второй мировой войны. При этом на соборе осталось немало повреждений от бомбардировок.

На запечатанной медной капсуле также имелись множественные следы осколков от снарядов. Но когда историки вскрыли контейнер, они обнаружили документы, сохранившиеся в почти идеальном состоянии. В них рассказывалось о строительстве базилики в 1822 году.

фото: Reuters

А поместил капсулу в крест архиепископ Йожеф Копачи в 1845 г. По словам Чабы Торока, архиепископ Копачи знал, что не сможет завершить строительство собора при жизни. Когда крест был закончен, он захотел оставить внутри память о строителях той эпохи. В результате в капсулу поместили книгу с именами священнослужителей и документы по истории сооружения базилики.

Они свидетельствуют, что католический собор возвели на месте церкви, построенной более 1000 лет назад. Железный купол с крестом изготовили в Вене, а затем перевезли в Эстергом на баржах по Дунаю.

фото: Reuters

Для церемонии освящения собора в 1856 году венгерский композитор и пианист Ференц Лист написал мессу. Однако полностью базилику достроили лишь к концу XIX века.

Директор казначейства собора рассказал, что вскоре в крест поместят новую капсулу времени для будущих поколений.

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