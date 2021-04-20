В России на треть снизились доходы от экспорта нефти 1 20.04.2021, 14:36

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Большинство российских месторождений оказались нерентабельными.

Объем экспорта российской нефти в стоимостном выражении в январе – феврале 2021 г. снизился на 30,1% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 г. и составил $12,743 млрд, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС) России, сообщает ghall.com.ua.

Физической объем экспорта российской нефти за отчетный период сократился на 17,6% – до 33,935 млн т.

При этом экспорт в феврале к январю вырос на 6,9% – до $6,584 млрд, а в натуральном выражении экспорт нефти снизился на 0,7% – до 16,9 млн т.

Напомним, большинство российских месторождений нефти оказались нерентабельными. Рентабельных запасов в соответствии с данными инвентаризации хватит на 19 лет.

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