Популярный врач объяснил, на какой день нужно делать ПЦР-тест больным коронавирусом 1 20.04.2021, 14:49

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Медик ответил еще на три важных вопроса о COVID-19.

Тест ПЦР — это обнаружение частиц вируса. Чтобы обнаружить частицы вируса, надо захватить кусочек слизистой оболочки, где этот вирус размножается, пишет популярный украинский доктор Евгений Комаровский.

Если неудачно взять мазок — пожалеть, побояться сделать больно, не расковырять слизистую, то можно получить отрицательный результат. И так бывает примерно в 25% случаев. То есть положительный ПЦР — это почти всегда правда, отрицательный ПЦР — правда с вероятностью 25%.

То же касается и экспресс-тестов на коронавирус — верить в них можно, но доверять не стоит, потому что велика вероятность ошибок. Если этот тест будет принципиально влиять на ваш образ жизни, то его нужно обязательно перепроверить другими тестами и анализами.

Когда при коронавирусе необходимы гормональные препараты?

Если есть дыхательная недостаточность и сатурация ниже нормы — необходимы гормональные препараты. Но пока пульсоксиметр показывает норму (результат выше 93), то гормоны не просто не нужны, они противопоказаны. Тем более как часть самолечения.

При ковиде всем больным нужно принимать препараты, разжижающие кровь?

Далеко не всем. И прием таких препаратов базируется либо на уже имеющихся очень серьезных предпосылках — например, у этого человека уже есть проблемы со свертыванием крови или это человек возрастом за 50, у которого есть ожирение, гипертония, атеросклероз, перенесенное стентирование сосудов, либо на результатах анализов. Таким людям, конечно, нужны препараты, разжижающие кровь.

Тем не менее всегда назначение таких препаратов лучше обосновывать предварительным биохимическим исследованием крови — коагулограммой.

Хронические аллергики более уязвимы к коронавирусу?

Нет, аллергики не являются более уязвимыми к коронавирусу. Поэтому никаких особых рекомендаций для них не существует. Беречься нужно всем — доза имеет значение.

В принципе на сегодня пока нет убедительных работ о том, что даже тяжелые аллергические заболевания, в частности бронхиальная астма, предрасполагают к тяжелому течению коронавирусной инфекции.

Другой вопрос, что человек с аллергией, особенно с лекарственной аллергией, попав в стационар и получив кучу разных препаратов, может заполучить и кучу новых проблем помимо коронавируса. Но в целом нет данных о том, что люди с аллергией, принимающие такие препараты, болеют тяжелее других.

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