Четвертый пакет санкций в отношении режима Лукашенко уже не за горами 1 20.04.2021, 14:57

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Брюссель требует от белорусских властей освобождения всех политзаключенных.

Как заявил представитель Европейской службы внешних действий Люк Девинь, выступая 20 апреля на открытии 9-й сессии Парламентской ассамблеи Восточного партнерства (Евронест) — сессия из-за пандемии коронавируса проходит в онлайн-формате, несмотря на то, что официальная белорусская парламентская делегация не является членом Евронеста, «тема Беларуси для нас всех очень важна», сообщает сайт naviny.by.

«К сожалению, приходится и далее только сожалеть, что со времени фальсификации выборов в августе прошлого года власти Беларуси придерживаются исключительно курса жестоких репрессий в отношении своих граждан, а не диалога, — сказал он. — Мы и далее твердо солидаризируемся с народом Беларуси, ведем политику нулевой терпимости по отношению к репрессиям и безнаказанности виновных в них. Рассчитываем, что немедленно и безоговорочно будут освобождены все политзаключенные. Мы также сейчас работаем над следующим санкционным пакетом».

Председательствующий на заседании евродепутат Андрюс Кубилюс (Литва) отметил: «Надеюсь, что будет найдено решение в отношении Беларуси, где Лукашенко жестко подавляет протестное движение. Со стороны Лукашенко, как отметил один из белорусских представителей, действует правовой Чернобыль в отношении законов. В таких условиях мы должны активно противодействовать подобным действиям Лукашенко, поэтому я призываю всех проявить настоящее лидерство в отношении урегулирования белорусского кризиса».

Первый пакет санкций в отношении Беларуси был введен Евросоюзом 2 октября 2020 года, впоследствии список подпадающих под их действие лиц был расширен вторым и третьим пакетами 6 ноября и 17 декабря соответственно. Отличием третьего пакета стало то, что помимо персоналий в него включены организации.

Ограничительные меры предусматривают запрет на поездки в Евросоюз и заморозку активов лиц из санкционного списка, который сейчас насчитывает 88 человек, включая Лукашенко, а также заморозку активов семи организаций.

Кроме того, физическим и юридическим лицам — представителям ЕС запрещено прямо или косвенно предоставлять средства лицам из санкционного списка.

Латвия, Литва и Эстония 25 марта ввели новые национальные санкции в отношении 118 белорусских сотрудников органов внутренних дел и юстиции, а также местных органов власти.

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