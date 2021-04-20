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The Independent: Китай и Россия сыграли значительную роль в распространении теории заговора в США

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  • 20.04.2021, 15:07
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The Independent: Китай и Россия сыграли значительную роль в распространении теории заговора в США

Ее сторонники принимали активное участие в штурме Капитолия.

"Китай и Россия входят в число иностранных игроков, распространяющих в США онлайн-дезинформацию, основанную на теориях заговора QAnon, говорится в новом докладе, опубликованном в понедельник", - передает The Independent (перевод — inopressa.ru).

"Согласно анализу, проведенному The Soufan Center, исследовательской фирмой из Нью-Йорка, специализирующейся на угрозах для национальной безопасности, идеи QAnon представляют собой растущую угрозу внутреннего терроризма. В докладе утверждается, что международные противники стремятся и далее сеять социальные разногласия и расколы среди американцев и компрометировать легитимные политические процессы, поощряя распространение этих теорий в интернете", - говорится в статье.

"В основе теорий заговора QAnon лежит убеждение, что высокопоставленные демократы и звезды Голливуда являются частью культа, включающего поедание детей, поклонение сатане и секс-торговлю, которым руководит правительство США, - отмечает The Independent. - В докладе показано, как теории заговора QAnon способствуют "процессу радикализации и насилия, подобного тому, который подпитывает другие насильственные экстремистские движения". Авторы доклада указывают на сходство с некоторыми идеями, которые создали благоприятную среду для "Аль-Каиды" и ИГИЛ.

"Поскольку движение QAnon продолжает развиваться, предупреждает доклад, у него есть потенциал "использовать широко распространенные общественные недовольства для подстрекательства к новым актам насилия в будущем", сообщается в докладе.

(...) "Исследование было проведено совместно с компанией Limbik, которая использует ИИ и прогнозное моделирование для анализа и противодействия использованию информации в качестве оружия в интернете".

"В докладе также указывается, что движение QAnon получило поддержку благодаря "интенсивным действиям по усилению" cо стороны множества внешних участников. "Наши сбор и анализ данных показали, что противники Америки используют QAnon в качестве оружия", - говорит Зак Швицки, основатель Limbik. "Игроки из России, Китая, Ирана и Саудовской Аравии - все вступили в борьбу, усиливая месседжи QAnon, скорее всего, как средство посеять дальнейшие разногласия и раскол среди американского населения", - указывает он.

"Почти пятая часть из 166820 постов в Facebook, связанных с QAnon, в период с января 2020 года по конец февраля 2021 года была отправлена из-за пределов США, констатирует доклад. Согласно докладу, на протяжении большей части прошлого года в этом пространстве доминировала Россия, несшая ответственность за 44% иностранного контента QAnon на платформе, - сообщается в публикации. - Однако в 2021 году Россию обогнали другие игроки: в январе и феврале 58% такого контента поступало из Китая.

"Загадочный Q начал делать посты в интернете в 2017 году, делая дикие прогнозы, которые получили распространение в некоторых частях интернета. Он, как якобы предполагается, является высокопоставленным сотрудником разведки с высшим уровнем допуска к системе безопасности, и во многих сообщениях Дональд Трамп упоминается как мессианская фигура, сражающаяся с теми, кто тайно контролирует правительство США, - повествует издание. - В документальном фильме HBO, выпущенном в марте, Q: Into the Storm, предполагается, что личность Q - это дуэт отца и сына Джеймса и Рона Уоткинса, ответственных за ведение досок объявлений 8chan или 8kun. Младший Уоткинс, кажется, едва ли не признает, что Q - это он".

"С момента окончания президентства Трампа Q хранил молчание, заставляя последователей заговора переосмысливать предыдущие посты и подгонять их под нынешние события - совсем недавно им стало дикое заявление о том, что грузовой корабль, севший на мель в Суэцком канале, использовался для перевозки детей".

"Несмотря на эти дикие истории, недавний опрос, проведенный Limbik, показал, что примерно 20% респондентов идентифицируют себя как сторонников QAnon, а еще большая часть поддерживает один или несколько нарративов QAnon, включая обвинения в мошенничестве на выборах и подозрения относительно реальности Covid-19", - указывает The Independent. (...)

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