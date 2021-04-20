Шестой срок стал для него последним 4 Виктор Горбачев

20.04.2021, 15:57

2,812

Окончательно и безвозвратно.

Да, так бывает. Ничего нет вечного. Даже президенты, оказывается, не могут жить вечно. А как же им хочется!

Все. Точка. Умер окончательно и вообще безвозвратно.

В Африке, от полученных в бою ран, умер избранный на шестой срок президент

Чада Идрис Деби. 68 лет, как бы. Он погиб через несколько дней после того, как был избран на шестой срок. Руководство страной принял на себя созданный военными Национальный совет переходного периода

Президент Чада Идрис Деби, руководивший этим африканским государством с 1990 года, каких-то 30 лет, скончался от ранений, полученных в бою с повстанцами. Он был ранен в ходе боев в минувшие выходные. И, как пишут местные СМИ и говорят в его окружении: «Деби «испустил свой последний вздох, защищая суверенитет нации на поле боя».

Шестой срок стал для него последним.

А вы о чем или о ком подумали?

Виктор Горбачев, «Фейсбук»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».