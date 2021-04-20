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В Беларуси начались задержки пенсий и пособий

  • 20.04.2021, 16:23
В Беларуси начались задержки пенсий и пособий

Есть те, кто и вовсе еще не получил деньги.

Некоторым белорусам в апреле позже обычного выплатили пенсии и пособия, пишет tut.by. Есть те, кто и вовсе еще не получил деньги, хотя обычно они приходят 16−18 числа. Причем задержка произошла не у клиентов какого-то одного банка, как это иногда бывает — ФСЗН деньги перевел, но банк замешкался. Деньги пришли позже или еще не пришли тем, кто обслуживается в разных банках.

Позже чем обычно в этом месяце получили деньги мамы, которые воспитывают детей-инвалидов и люди с инвалидностью.

— У меня ребенок с инвалидностью. Я получаю три вида выплат — пенсию на ребенка, пособие по уходу плюс доплата от Минского горисполкома и пособие отдельным категориям граждан, то есть семьям, имеющим ребенка с инвалидностью до 18 лет, — рассказывает наша читательница. — Крайний срок всех выплат — 20 число месяца. До нового года платили всегда раньше — 16−17. Уже несколько месяцев как стали платить в последние дни. Пенсия и пособие по уходу в этом месяце пока не пришли на карточку. Надеюсь, переведут сегодня. А последнее пособие, то, что отдельным категориям граждан, пришло вчера. Это при том, что первые два пособия мне платит Минск, так как у ребенка минская прописка, а последнее платит Бобруйск, потому что я там прописана.

— Я получаю пенсию по инвалидности 3 группы. В этом месяце ее до сих пор нет, хотя обычно 17 числа приходит на карту, — сообщил нам еще один читатель.

Также на задержку выплат жалуются и пенсионеры.

— Моя мама рассчитывала получить пенсию еще в конце прошлой недели, но деньги пришли только вчера вечером. Понимаю, что фиксированной даты получения нет и все в рамках закона, но обычно деньги приходят не 19 числа, а на несколько дней раньше, — рассказывает минчанка Марина. — Пособи по уходу за ребенком получаю 17−18 числа обычно. А в этот раз еще до сих пор не получила. Обещают дать сегодня вечером или завтра.

Подобных сообщений за сегодня журналистам поступило около 30.

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