WSJ опубликовала спутниковые снимки российских самолетов и танков на границе с Украиной 5 20.04.2021, 16:43

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иллюстрационное фото

Россия выглядит готовой к военному наступлению.

The Wall Street Journal опубликовала спутниковые снимки, на которых видно усиление российских военных сил в Крыму. Эксперты предупреждают, что судя по количеству техники, Россия выглядит готовой к военному наступлению, сообщает сайт телеканала «Дождь».

Спутниковые снимки были сделаны в период с 27 марта по 16 апреля компанией Maxar Technologies, специализирующейся на спутниковой съемке в том числе для правительств разных стран. Ее директор Дэн Яблонский объяснил WSJ, почему принял решение опубликовать фотографии. «Я думаю, это снимает некоторые сомнения относительно того, что на самом деле происходит в очень неспокойном регионе», — сказал он.

На одном из снимков, опубликованных The Wall Street Journal, — авиабаза в Крыму. На бетонной взлетной полосе выстроены в ряд несколько истребителей Су-30. Этот снимок был сделан 16 апреля. Еще в марте истребителей здесь не было, пишет WSJ.

На других снимках виден лагерь под Воронежем, куда Россия с конца марта стягивает войска. На снимках можно различить вертолеты, разведывательные дроны, мотострелковые и бронетанковые части, военные госпитали, пишет издание.

Бывшие и нынешние американские чиновники в разговоре с WSJ говорят, что продолжающееся наращивание войск на границе, а также передислокация из других регионов страны бомбардировщиков Су-34, Су-30, Су-27, Су-25 и Су-24 призваны усиливать политическое влияние Москвы на Украину.

«Они [Россия] развернули военно-воздушные силы в том объеме, который необходим для превосходства в воздухе во время боя и поддержки наземных войск», — говорит Филипп Бридлав, бывший офицер ВВС США, состоявший в верховном командовании НАТО в момент присоединения Крыма в 2014 году.

По его мнению, фото показывают, что российские подразделения не намереваются наносить немедленный удар, но у Москвы есть несколько вариантов развития событий.

Директор ЦРУ Уильям Бернс на прошлой неделе в Конгрессе отмечал, что Россия таким образом запугивает правительство Украины и посылает сигнал администрации Байдена. «Это развертывание войск достигло точки, в которой оно может перерасти в военное вторжение, — сказал Бернс. — И не только США, но и нашим союзникам стоит воспринимать это всерьез».

Официальные лица США оценивают численность российских войск рядом с границами Украины в 80 тысяч человек. По оценке представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля, эта цифра может достигать 100 тысяч. И это больше, чем было у России в регионе в момент присоединения Крыма.

Военный чиновник США сказал WSJ, что сейчас российские силы включают в себя 48 батальонных тактических групп, каждая из которых состоит из нескольких сотен солдат и офицеров. «Однако разведка США еще не обнаружила логистических возможностей и вспомогательных подразделений, которые могут быть использованы при серьезной наступательной операции против Украины, включая склады боеприпасов и развертываемые госпитали», — пишет WSJ со ссылкой на военный источник.

«Это не демонстрация. Это подготовка к крупному наступлению», — говорит президент фонда «Потомак» Филипп Карбер, который часто бывал в зоне военных действий в Украине. — Я не прогнозирую нападение, но в течение двух недель этот вариант для России возможен».

«Мы не можем исключать того, что это наращивание сил — инструмент влияния на Украину, чтобы она открыла Северо-Крымский канал, — говорит политолог Гленн Ховард. — Это огромный потенциал, и мы не знаем, как Россия будет его использовать».

Ситуация с размещением военной техники, однако, постоянно меняется, пишет WSJ. Эскадрилья штурмовиков Су-25, которая на снимках от середины апреля была замечена на авиабазе в Астрахани, позже переместилась на другую базу. В воскресенье, по данным ТАСС, Су-25 прибыли в Крым.

Администрация Байдена готовит меры поддержки Украины, которые, по словам источника WSJ, знакомого с ситуацией, будут включать поставку противотанковых, противокорабельных и противовоздушных систем. Но пока президенту США варианты еще не представлены, пишет WSJ.Также обсуждаются дополнительные экономические санкции в отношении России.

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