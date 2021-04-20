Ученые узнали, что размеры звезд оказались результатом конкуренции во время их роста 2 20.04.2021, 17:17

Так появляются и голубые гиганты, и желтые карлики, подобные нашему Солнцу.

Звезды рождаются в облаках межзвездного газа и пыли. Под действием гравитации возникает стабильное ядро, которое накапливает массу и сжимается, быстро нагреваясь, пока в недрах не начинаются термоядерные реакции. Так появляются и голубые гиганты, и желтые карлики, подобные нашему Солнцу. Но почему одни из них вырастают великанами, а другие набирают лишь довольно умеренные размеры, в точности не известно, пишет naked-science.ru.

Согласно одной модели, будущая величина — и судьба — звезды «закладывается» еще на стадии протозвезды, устойчивого ядра, возникшего в глубине молекулярного облака. По другой версии, ядра не слишком различаются по массе и все определяется дополнительными количествами газа и пыли, которое оно наберет в процессе роста и превращения в полноценную звезду.

Эту гипотезу проверил Хидеаки Такемура (Hideaki Takemura) и его коллеги, статья которых опубликована в The Astrophysical Journal Letters. Они исследовали звездное скопление Туманности Ориона, воспользовавшись архивными данными американского радиоинтерферометра CARMA. Кроме того, провели наблюдения с помощью радиотелескопа Nobeyama в Национальной астрономической обсерватории Японии (NAOJ).

Эта работа позволила оценить массы ядер-«зародышей» и уже загоревшихся молодых звезд в скоплении. Распределение масс оказалось идентичным в обеих популяциях. Казалось бы, такая картина должна подтверждать гипотезу о том, что ядра разных размеров приводят к появлению звезд разной величины. Однако все наоборот: исходная масса ядра не может целиком перейти в звезду. Поэтому именно разница в темпах поглощения дополнительного вещества ядрами должна определять массы их будущих звезд.

Превращение стабильных самогравитирующих ядер в звезды происходит в довольно тесных областях активного звездообразования, и соседние протозвезды «конкурируют» друг с другом за доступное поблизости вещество. «Проигравших» в этой борьбе японские астрономы тоже обнаружили: наблюдения показали, что большинство зародышей слишком малы для того, чтобы когда-нибудь превратиться в полноценную звезду.

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