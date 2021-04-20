Беларусь оказалась лидером по импорту автомобилей российского производства 2 20.04.2021, 17:23

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В целом 2020-й оказался провальным с точки зрения экспорта собранных в России машин.

Больше всего новых автомобилей российского производства по итогам 2020 года было экспортировано в Беларусь, сообщает drom.ru со ссылкой на статистику Российского экспортного центра (РЭЦ).

Из общего числа в 80 тыс. единиц 34 608 поставлено в Беларусь, на втором месте Казахстан, с показателем 23 466 автомобилей.

На третьем месте с огромным отрывом находится Узбекистан, куда поставили 5078 машин, собранных на российских заводах.

Почти вся первая десятка импортеров условно российских автомобилей представлена странами СНГ: в топ, помимо названных, вошли Азербайджан, Армения, Украина, Туркмения и Киргизия. Но есть и исключения: седьмую строчку списка занимает Вьетнам (1135 машин), а восьмую - Германия (955).

В общей сложности российские автомобили были завезены в 93 страны. По одной машине купили Кувейт, Эфиопия, Норвегия и Черногория.

В целом 2020-й оказался провальным с точки зрения экспорта собранных в России автомобилей, отмечает издание. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), вывоз новых легковушек упал на 41,2%, до 65 тыс. штук. Экспорт грузовиков в прошлом году сократился на 17,7% и составил 12,2 тыс. машин.

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