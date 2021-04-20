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Facebook готовится к лету запустить аналог Clubhouse

  • 20.04.2021, 17:54
Facebook готовится к лету запустить аналог Clubhouse

Создатели подкастов смогут находить новых слушателей и общаться с ними.

Компания Facebook объявила о запуске новых аудиофункций и начале тестирования Live Audio Rooms, которая будет похожа на приложение Clubhouse. Об этом сказано в релизе компании от 19 апреля, пишет сайт «Гордон».

В Facebook ожидают, что Live Audio Rooms станет доступно к лету. Эта функция предназначена для группового общения пользователей в «комнатах».

«Мы протестируем Live Audio Rooms в группах, сделав их доступными для 1,8 млрд человек, использующих группы каждый месяц, и десятков миллионов активных сообществ на Facebook. Общественные деятели смогут беседовать в Live Audio Rooms с экспертами и фанатами», – рассказали в соцсети.

Аудиочат Live Audio Rooms собираются представить и в приложении Facebook Messenger.

Также Facebook запустит функцию Soundbites. С ее помощью пользователи смогут создавать короткие звуковые записи и делиться ими. Soundbites позволит слушать аудиозаписи при фоновой работе Facebook.

«Создатели подкастов смогут находить новых слушателей и общаться с ними – и все это прямо в приложении Facebook», – говорится в сообщении.

Пользователи смогут зарабатывать деньги в Live Audio Rooms или Soundbites.

«После запуска Live Audio Rooms фанаты смогут поддерживать своих любимых авторов и общественных деятелей или делать пожертвования. Вскоре мы предложим другие модели монетизации, например, возможность взимать плату за доступ к Live Audio Room», – отметили в Facebook.

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