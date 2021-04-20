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В Беларуси запретили продажу популярных крекеров

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  • 20.04.2021, 18:00
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В Беларуси запретили продажу популярных крекеров
Фото: Госстандарт

Через два дня эти продукты полностью должны исчезнуть с полок в магазинах.

Госстандарт с 22 апреля запретил продавать в Беларуси известные в Беларуси крекеры Tuc со вкусами «копченые колбаски» и «сыр», а также какао MacChocolate. Это значит, что через два дня эти продукты полностью должны исчезнуть с полок в магазинах и ввозить их в страну больше нельзя, сообщает tut.by.

Крекеры попали в черный список Госстандарта потому, что в них нашли недопустимую пищевую добавку. При производстве продукта туда добавили консервант пиросульфит натрия, или как его часто обозначают Е223. Компонент заявлен на упаковке.

Эту же добавку нашли в продукции других марок. К примеру, в сладких крекерах «Кристо-твисто» с начинкой пломбирчик или в сахарном печенье Napoletan — здесь Е223 не только добавили, но еще и указали на упаковке, что это разрыхлитель, хотя добавка относится к консервантам, антиокислителям.

Также в число опасных попал растворимый какао-напиток «Классический аромат» от MacChocolate. В нем Госстандарт обнаружил добавку Е950, или подсластитель ацесульфам калия. Ее посчитали недопустимой.

Чуть больше недели назад эту же добавку нашли в двух видах растворимого кофейного напитка 3 в 1 торговой марки Jacobs — «Классика» и «Мягкий» и трех видах этого же напитка «Жокей» — «Карамель», «Крепкий» и «Мягкий». Напомним, что они попали под запрет не из-за того, что Е950 в них есть, а потому что добавка содержится вместе с сахаром, однако информации о пониженной калорийности продукта на упаковке нет.

Ацесульфам калия входит в состав жвачек известных торговых марок, которые лежат практически на каждой кассе в белорусских магазинах. Также его добавляют в газировку, которая продается у нас повсеместно.

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