закрыть
20 апреля 2021, вторник, 19:54
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Чехии допустили высылку всех российских дипломатов

9
  • 20.04.2021, 18:06
  • 3,622
В Чехии допустили высылку всех российских дипломатов

Ранее Прага выслала 18 дипломатов.

Вице-премьер чешского правительства Ян Гамачек, который также возглавляет внешнеполитическое ведомство страны, допустил, что из Праги вышлют всех российских дипломатов.

В своем Facebook Гамачек сообщил, что не ожидал от российской стороны, что в ответ на высылку 18 дипломатов из Праги Москва пойдет на высылку 20 чешских дипломатов.

«Я готов ко всему. Даже на построение отношений с нуля. В этом случае мы отправим всех их домой», — написал он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Революция. Level up
Революция. Level up Ирина Халип
Правила маскировки для уходящей вертикали
Правила маскировки для уходящей вертикали Владимир Халип
Заговор манкуртов
Заговор манкуртов Андрей Санников
Беларусы сталі прыкладам салідарнасці
Беларусы сталі прыкладам салідарнасці Сяргей Законнікаў