В Чехии допустили высылку всех российских дипломатов

В Чехии допустили высылку всех российских дипломатов9
- 20.04.2021, 18:06
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Ранее Прага выслала 18 дипломатов.
Вице-премьер чешского правительства Ян Гамачек, который также возглавляет внешнеполитическое ведомство страны, допустил, что из Праги вышлют всех российских дипломатов.
В своем Facebook Гамачек сообщил, что не ожидал от российской стороны, что в ответ на высылку 18 дипломатов из Праги Москва пойдет на высылку 20 чешских дипломатов.
«Я готов ко всему. Даже на построение отношений с нуля. В этом случае мы отправим всех их домой», — написал он.