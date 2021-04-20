В среду в Беларуси ожидается до +17 градусов 20.04.2021, 18:08

Пройдут кратковременные дожди.

Кратковременные дожди и до 17 градусов тепла ожидается в Беларуси 21 апреля, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. В дневные часы местами прогнозируются грозы. Ветер будет неустойчивый 4-9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от нуля до плюс 6 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 11-17 градусов.

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