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ОБСЕ подключится к помощи полякам Беларуси

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  • 20.04.2021, 18:16
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ОБСЕ подключится к помощи полякам Беларуси
фото: OSCE/Mikhail Evstafiev

Уже сегодня были подключены дипломатические и политические каналы.

ОБСЕ поможет полякам в Беларуси. Об этом заявила глава организации Хельга Шмид на встрече с президентом Польши Анджеем Дудой в Президентском дворце в Варшаве, передает «Радио Польша».

Министр в Канцелярии президента по иностранным делам Кшиштоф Щерский сообщил подробности: «Г-жа Хельга Шмид сделала важное заявление о том, что ОБСЕ будет использовать все доступные дипломатические инструменты для улучшения положения поляков в Беларуси. Уже сегодня были подключены дипломатические и политические каналы: заявления Парламентской ассамблеи ОБСЕ, а также действия Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств».

Месяц назад в Минске были арестованы председатель Союза поляков Беларуси Анжелика Борис, члены организации Анджей Почобут, Анна Панишева. Репрессиям подвергаются и другие деятели СПБ.

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