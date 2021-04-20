NASA показало видео первого полета вертолета Ingenuity на Марсе 4 20.04.2021, 18:28

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Фото тени Ingenuity на поверхности Марса

фото: NASA

Исторический взлет произошел 19 апреля.

NASA опубликовало видео, на котором видно первый полет марсианского вертолета Ingenuity, который он совершил 19 апреля. Видео передал на Землю марсоход Perseverance, сообщается на сайте агентства.

Во время полета вертолет взлетел на три метра над дном кратера Джазеро, «провисел» в разреженном воздухе Марса 30 секунд, а затем опустился обратно на поверхность планеты. В общей сложности, полет занял 39,1 секунды.

«Теперь, спустя 117 лет после того, как братья Райт совершили первый полет на нашей планете, вертолет Ingenuity совершил этот удивительный подвиг в другом мире. И хотя эти два знаковых момента в истории авиации разделяют время и 173 миллиона миль космоса, теперь они навсегда останутся связанными», - заявил первый помощник руководителя научных миссий NASA Томас Зурбухен.

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