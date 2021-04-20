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Егор Шарангович набрал свои первые 20 очков в НХЛ за 42 матча

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  • 20.04.2021, 18:37
Егор Шарангович набрал свои первые 20 очков в НХЛ за 42 матча

Из белорусов быстрее это удавалось сделать лишь Сергею Костицыну.

Белорусский нападающий «Нью-Джерси» Егор Шарангович набрал свои первые 20 (10+10) очков в НХЛ за 42 матча. Это второй показатель среди беларусов, передает «Прессбол».

Константин Кольцов заработал 20 результативных баллов за 57 матчей. Андрей Костицын — за 47. Владимир Цыплаков — за 45. Михаил Грабовский — за 43. Сергей Костицын набрал 20 очков в составе «Монреаля» за 38 игр.

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